На пермском предприятии ОДК-СТАР запустили производство новых деталей вертолетных двигателей
На пермском предприятии ОДК-СТАР запустили производство новых деталей вертолетных двигателей. Первый комплект форсунок планируется передать петербургскому предприятию ОДК-Климов в конце августа 2025 года. Специалисты пермского предприятия ОДК-СТАР с нуля разработали техпроцессы и освоили производство этих деталей. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные ОДК.
Как отмечается в сообщении корпорации, форсунки предназначены для распыления жидкого топлива, подаваемого в камеру сгорания авиационных двигателей. От них зависит надежная работа авиадвигателя и уровень расхода топлива.
Кроме того, в ближайшие годы предприятие ОДК-СТАР планирует увеличить объемы производства систем управления двигателями. Сейчас ведется строительство трех производственных корпусов общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров — испытательного, электронных агрегатов и корпуса для производства гидромеханических агрегатов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
ТВ7-117СТ-01: улучшение эксплуатационных характеристик двигателя
Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателес...азрешена эксплуатация силовой установки на высоте до 7600 метров.
-
ОДК-Климов кратно нарастило производство авиадвигателей
Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателес... кратно нарастило объемы выпуска всех серийных авиационных двигателей.
-
ВК-1600В — мощность и технологии
Поделись позитивом в своих соцсетях