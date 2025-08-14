© aex.ru

На пермском предприятии ОДК-СТАР запустили производство новых деталей вертолетных двигателей. Первый комплект форсунок планируется передать петербургскому предприятию ОДК-Климов в конце августа 2025 года. Специалисты пермского предприятия ОДК-СТАР с нуля разработали техпроцессы и освоили производство этих деталей. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные ОДК.

Как отмечается в сообщении корпорации, форсунки предназначены для распыления жидкого топлива, подаваемого в камеру сгорания авиационных двигателей. От них зависит надежная работа авиадвигателя и уровень расхода топлива.

Кроме того, в ближайшие годы предприятие ОДК-СТАР планирует увеличить объемы производства систем управления двигателями. Сейчас ведется строительство трех производственных корпусов общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров — испытательного, электронных агрегатов и корпуса для производства гидромеханических агрегатов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈