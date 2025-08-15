Подпишись
Денис Каменев Мифы о производстве в России

Российские масла SINTEC получили одобрение европейской ассоциации автопроизводителей ACEA

 © www.sintecgroup.ru

Автомасла SINTEC, продукт отечественного производства из Калужской области, официально сертифицированы Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA) как соответствующие самым современным мировым стандартам качества и надежности. Это подтверждается сертификацией масел Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 и Sintec Platinum 7000 SAE 0W-20.

Моторное масло Sintec Premium 9000 получило сертификат соответствия спецификации А7/В7*. Оно предназначено для мощных бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом, обеспечивая увеличенные интервалы замены масла, надежную защиту от износа, предотвращение отложений на турбокомпрессоре и исключение преждевременного воспламенения смеси при низкой скорости поршня (LSPI).

 © www.sintecgroup.ru

Sinсtec Platinum 7000 с допуском ACEA C5 подходит для современных бензиновых и дизельных моторов с сажевыми фильтрами и катализаторами, где необходимы масла с низким уровнем золы (Low SAPS), обеспечивая долговечность и экологичность работы двигателя.

Стоит отметить, что при сертификации по стандарту ACEA A7/B7 в 2021 году были внедрены новые условия для испытаний: проверка отложений в турбокомпрессоре, тест на LSPI и оценка износа цепи ГРМ.
Источник: www.sintecgroup.ru

