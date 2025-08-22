Компания «Аметис» открыла в Амурской области комплекс по производству экстрактов лиственницы
Запуск предприятия состоялся 22 августа вблизи Благовещенска на ТОР «Амурская».
Компания «Аметис-Фарм» реализовала проект строительства комплекса по глубокой переработке древесины из лиственницы даурской для извлечения уникальных природных субстанций — дигидрокверцетина и арабиногалактана. Вещества обладают мощными антиоксидантными и пребиотическими свойствами и пользуются высоким спросом на мировом рынке. Их применяют в фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности. Выход на проектную мощность позволит компании производить до 155 тонн продукции ежегодно.
В декабре 2023 года компания «Аметис-Фарм» получила статус резидента ТОР «Амурская». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложил более 400 млн рублей, создал 46 новых рабочих мест.
