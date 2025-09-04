© tomsk.ru

В Томске на базе Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) запущено новое производство полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). Проект реализован в партнерстве с АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» и Томским государственным университетом (ТГУ), сообщает пресс-служба томского вуза. Уточняется, что полимер критически важен для микроэлектроники, кабельной промышленности, машино- и автомобилестроения, нефтяной, газовой и фармацевтической отраслей.

Полиэфирэфиркетон является универсальным инженерным пластиком с уникальными свойствами. Он стоек к высоким температурам, воздействию водяного пара и обладает превосходными химическими, механическими и электротехническими свойствами, которые сохраняются при температуре до +250°С.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

Необходимость в создании отечественного производства ПЭЭК была сформулирована Минпромторгом РФ по заявке АО «Завод «Чувашкабель». Предприятие нуждалось в производстве термостойкого кабеля, способного выдерживать экстремальные температурные нагрузки и агрессивные среды при небольшой толщине изоляции, и единственным подходящим для этого материалом оказался ПЭЭК.

«ПЭЭК поставляется потребителю в виде гранулированного компаунда. Ключевые параметры качества материала, изготавливаемого по текущему заданию, соответствуют общепризнанным мировым стандартам. После синтеза продукт тестируется по 18 физико-химическим показателям (температура плавления, вязкость, плотность и др.) и уже прошел первичные испытания в готовом изделии на заводе «Чувашкабель», — отметила руководитель проекта ИХТЦ Александра Жердева.

Проект реализован на основе запатентованной технологии синтеза, разработанной АО «Институт пластмасс». Задачей ИХТЦ стали масштабирование этой технологии и адаптация состава полимерного компаунда под конкретные требования заказчика. Первоначальный объем производства составляет не менее 7 тонн материала в год. Мощности центра позволяют выпускать до 10 тонн в год с перспективой дальнейшего увеличения.

Томский госуниверситет выступил научным партнером, обеспечивая проведение испытаний и контроль процессов синтеза и компаундирования. Сейчас специалисты ТГУ работают над расширением линейки производимых марок ПЭЭК для разных промышленных задач, включая запросы на литьевые марки для автомобилестроения и медицинской сферы.

ИХТЦ, созданный на базе Томского государственного университета, специализируется на масштабировании научных разработок и решении производственных задач. Отметим, что ТГУ утвержден оператором Центра подготовки кадров для химической отрасли России в рамках федерального проекта «Новые материалы и химия». В настоящее время на площадках ИХТЦ проводится подготовка к выпуску опытной партии материала для окончательного подтверждения его соответствия техническим требованиям завода-потребителя.