В Ростехе создают новый авиадвигатель с тягой 26 тонн. Первый поезд метро, изготовленный на «Метровагонмаше» отправили в Новосибирск. ЕВРАЗ отгрузил Первые рельсы ДТ350ВС400 объемом 7 тыс. тонн для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург». На Новочеркасском заводе собрали третий опытный образец нового маневрового электровоза ЭМКА2. ОАК передала ВКС России четвертую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.
В этом выпуске:
0:00 — Вступление
0:05 — В Ростехе создают новый авиадвигатель с тягой 26 тонн
0:50 — На ТОЭСР «Рузаевка» в Саранске открыли уникальное высокотехнологичное пултрузионное производство полимерных композитов
1:32 — Первый поезд метро, изготовленный на «Метровагонмаше» отправили в Новосибирск
1:56 — В Московской области открылось новое импортозамещающее производство турбокомпрессоров для двигателей
2:33 — На космодроме Байконур начали заправку топливом корабля «Прогресс МС-32»
3:15 — На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК заложили морской тральщик проекта 12700 «Леонид Балякин»
4:09 — ЕВРАЗ отгрузил первую партию рельсов ДТ350ВС400 объемом 7 тыс. тонн для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
4:53 — Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 наработали в ходе испытаний более двух тысяч часов
5:48 — ОАК передала ВКС России четвертую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С
6:15 — ОДК-Пермские моторы увеличивает пропускную способность цехов по производству авиадвигателей
7:10 — На Новочеркасском заводе собрали третий опытный образец нового маневрового электровоза ЭМКА2
7:49 — «Автоваз» приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге
8:17 — Компания «Ростсельмаш» выпустила самый мощный в стране трактор «Ростсельмаш 3580»
9:03 — Производство компактного кроссовера Tenet T4 стартовало на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге
9:43 — Денис Мантуров ознакомился с ходом подготовки к серийному производству двигателя ПД-8
