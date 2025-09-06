Подпишись
Новый авиадвигатель тягой 26 тонн. Первые рельсы для ВСМ. Очередные Су-35С ВКС РФ. Ростсельмаш 3580

В Ростехе создают новый авиадвигатель с тягой 26 тонн. Первый поезд метро, изготовленный на «Метровагонмаше» отправили в Новосибирск. ЕВРАЗ отгрузил Первые рельсы ДТ350ВС400 объемом 7 тыс. тонн для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург». На Новочеркасском заводе собрали третий опытный образец нового маневрового электровоза ЭМКА2. ОАК передала ВКС России четвертую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

0:00 — Вступление

0:05 — В Ростехе создают новый авиадвигатель с тягой 26 тонн

0:50 — На ТОЭСР «Рузаевка» в Саранске открыли уникальное высокотехнологичное пултрузионное производство полимерных композитов

1:32 — Первый поезд метро, изготовленный на «Метровагонмаше» отправили в Новосибирск

1:56 — В Московской области открылось новое импортозамещающее производство турбокомпрессоров для двигателей

2:33 — На космодроме Байконур начали заправку топливом корабля «Прогресс МС-32»

3:15 — На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК заложили морской тральщик проекта 12700 «Леонид Балякин»

4:09 — ЕВРАЗ отгрузил первую партию рельсов ДТ350ВС400 объемом 7 тыс. тонн для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»

4:53 — Новые турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 наработали в ходе испытаний более двух тысяч часов

5:48 — ОАК передала ВКС России четвертую партию новых многофункциональных истребителей Су-35С

6:15 — ОДК-Пермские моторы увеличивает пропускную способность цехов по производству авиадвигателей

7:10 — На Новочеркасском заводе собрали третий опытный образец нового маневрового электровоза ЭМКА2

7:49 — «Автоваз» приступили к финальной стадии подготовки серийного производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге

8:17 — Компания «Ростсельмаш» выпустила самый мощный в стране трактор «Ростсельмаш 3580»

9:03 — Производство компактного кроссовера Tenet T4 стартовало на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге

9:43 — Денис Мантуров ознакомился с ходом подготовки к серийному производству двигателя ПД-8

