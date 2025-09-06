Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о создании кузова первого вагона для поезда ВСМ, о запуске первого трамвая-беспилотника в Москве, о первом полёте импортозамещённого многоцелевого вертолёта «Ансат» с российскими двигателями ВК-650 В, о ходе строительства третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2, о поставке Минобороны России новых Ил-76МД-90А и других новостях промышленности.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:05 — создание кузова поезда ВСМ
01:11 — запуск на линию первого трамвая-беспилотника в Москве
02:05 — первый полёт импортозамещённого многоцелевого вертолёта «Ансат»
03:01 — ОАК поставил партию новых Ил-76МД-90А ВКС России
03:45 — поставка транспортно-пассажирского самолёта ТВС-2МС Республике Башкортостан
04:40 — Россия наладила производство морских безэкипажных катеров 05:23 — разработка холдингом Росэл станции спутниковой связи Р-794-2МК
06:04 — концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха представил тяжелый пожарный беспилотник КВВ-1
06:51— выпуск концерном «Калашников» первой опытной партии малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45-мм
07:34 — увеличение мощности Воткинской ГЭС компании Русгидро на 15 МВт до 1135 МВт
08:17 — завершение работ над кольцевым коридором здания реактора на новом третьем энергоблоке Ленинградской АЭС-2
