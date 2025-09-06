Подпишись
вчера 25
mashnews Видеоблог

Первый вагон поезда ВСМ. Запуск на линию трамвая-беспилотника. Новые Ил-76МД-90А для ВКС России

Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете о создании кузова первого вагона для поезда ВСМ, о запуске первого трамвая-беспилотника в Москве, о первом полёте импортозамещённого многоцелевого вертолёта «Ансат» с российскими двигателями ВК-650 В, о ходе строительства третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2, о поставке Минобороны России новых Ил-76МД-90А и других новостях промышленности.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:05 — создание кузова поезда ВСМ

01:11 — запуск на линию первого трамвая-беспилотника в Москве

02:05 — первый полёт импортозамещённого многоцелевого вертолёта «Ансат»

03:01 — ОАК поставил партию новых Ил-76МД-90А ВКС России

03:45 — поставка транспортно-пассажирского самолёта ТВС-2МС Республике Башкортостан

04:40 — Россия наладила производство морских безэкипажных катеров 05:23 — разработка холдингом Росэл станции спутниковой связи Р-794-2МК

06:04 — концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха представил тяжелый пожарный беспилотник КВВ-1

06:51— выпуск концерном «Калашников» первой опытной партии малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45-мм

07:34 — увеличение мощности Воткинской ГЭС компании Русгидро на 15 МВт до 1135 МВт

08:17 — завершение работ над кольцевым коридором здания реактора на новом третьем энергоблоке Ленинградской АЭС-2

Источник: rutube.ru

