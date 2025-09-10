В г. Новомичуринск Рязанской области состоялось торжественное открытие нового завода компании ЛЕОВИТ по производству лечебного и энтерального питания.

ЛЕОВИТ, отечественный производитель лечебного и профилактического питания с головным офисом в г. Москве, приобрел эту производственную площадку ровно год назад и за это время развернул на ее базе новый завод. На нем налажен выпуск принципиально нового продукта — зондового энтерального питания.

Совокупный объем инвестиций компании в данный проект составит 1,8 миллиардов рублей.

В рамках проекта создаются около 200 новых рабочих мест. ЛЕОВИТ уже производит свою продукцию г. Москве, г. Армавире и г. Пушкине и теперь открытие нового завода в г. Новомичуринске позволит полностью покрыть потребность пациентов нашей страны в энтеральном питании (сухом, зондовом и сипинговых).

Завод оснащён современным оборудованием, позволяющим производить продукты согласно международным стандартам безопасности и качества. Использование автоматизированных производственных линий позволяет обеспечить большой объем производства при сохранении стандартов качества.

Многие продукты, выпускаемые компанией, и технологии производства не имеют аналогов в мире. Многолетний опыт работ компании ЛЕОВИТ в производстве лечебных первых и вторых блюд позволил сделать специальные продукты для больных и раненых, питающихся через гастростому.

«Открытие отечественного производства лечебного питания на основе научного подхода является важнейшей вехой в реализации стратегии развития страны по импортзамещению в медицине. Потенциал научного подхода позволяет надеяться на дальнейшего развития этого направления в сторону лечения коморбидных пациентов, персонализированного продукта, что сделает лечебное питание ещё более эффективным» — сказал Руководитель секции клинической медицины отделения медицинских наук РАН, академик РАН Решетов Игорь Владимирович.

Все продукты, производимые компанией ЛЕОВИТ, проходят клинические исследования в передовых научных медицинских учреждениях страны, результаты клинических исследований публикуются в ведущих научных изданиях России и за рубежом и получили высокую оценку.

В результате последних исследований и разработок в области улучшенного питания, компания ЛЕОВИТ намерена предложить новый ассортимент продуктов, которые смогут удовлетворить потребности различных групп пользователей: детей и взрослых с заболеваниями, требующими специального подхода (хирургические, онкологические, инфекционные и др.), а также пациентов, находящихся на этапе паллиативной помощи. В ассортиментную линейку производимой продукции будут входить сухие и жидкие формы энтерального питания в различных упаковках, а также безглютеновые продукты.