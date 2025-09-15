В Москве открыли сразу четыре новые станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». На этом первый этап строительства линии завершён. Теперь на ней 11 станций, а её длина — больше 25 километров.

С новых станций можно удобно пересесть на другие линии. С «ЗИЛа» и «Крымской» — на МЦК, с «Академической» — на Калужско-Рижскую линию метро. Также пересадки есть с «Новаторской» на БКЛ и с «Новомосковской» на Сокольническую линию. В будущем со станции «ЗИЛ» можно будет уехать на Бирюлёвскую линию.

Новая ветка очень удобна для жителей. Более миллиона человек теперь смогут быстрее добираться до центра города, экономя по 10-15 минут. Ожидается, что этими станциями будут пользоваться около 100 тысяч человек в день.

По линии ходят современные российские поезда «Москва-2024». Они комфортные, с улучшенной аэродинамикой, широкими сиденьями и дверями. Все эти поезда обслуживает новое депо «Столбово».

Сейчас уже проектируется второй этап строительства Троицкой линии. Это участок длиной 16,8 км с шестью станциями от «Новомосковской» до Троицка, сообщает пресс-служба мэра Москвы.