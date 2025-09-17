Группа компаний «Бахетле» обеспечивает питание для более 1100 детских садов и школ в 18 районах Республики Татарстан. Ежедневно более 184 тысяч детей получают полноценное и сбалансированное питание, отвечающее современным требованиям и стандартам.

В этом году компания «Бахетле» также кормила 27 детских оздоровительных лагерей, в прошлом году их было 24. Одним из самых популярных угощений была свежая выпечка, которая готовилась в лагерях каждый день. Меню разрабатывалось в соответствии с требованиями СанПиН и включало в себя любимые блюда детей. В этом году в него были добавлены национальные угощения: в рамках Дней татарской кухни ребята в детских лагерях могли попробовать суп токмач, азу и чак-чак. Также были организованы кулинарные мастер-классы, на которых дети учились готовить пиццу, кыстыбый, эчпочмак, трайфл и многие другие вкусные блюда. В конце смены каждый ребенок получил вкусный подарок от «Бахетле».

Важнейшим приоритетом для «Бахетле» является обеспечение качества продукции и безопасность питания. Все входящее сырье и готовые изделия проходят строгий контроль в собственной лаборатории по системе ХАССП, а также в аккредитованных лабораториях Республики Татарстан. В школьных пищеблоках и в столовых отделом качества и безопасности питания компании проводятся регулярные аудиты на соблюдение санитарных норм.

Кроме того, по просьбам родителей и администраций образовательных учреждений «Бахетле» развивает школьные буфеты, где дети могут приобрести вкусные перекусы: напитки, молочные коктейли, десерты, выпечку и мармелад с натуральным соком, а также батончики с разрешенным для детского питания составом. Также в детских садах появились любимые всеми эчпочмаки.

Компания «Бахетле» уделяет большое внимание обратной связи. Для родителей и педагогов проводятся дегустации блюд школьного меню, где они могут попробовать угощения и задать вопросы о составе и технологии приготовления. Это позволяет родителям быть уверенными в качестве питания своих детей. В каждой столовой размещен QR-код, позволяющий детям оставлять отзывы о питании, а в детских лагерях установлены мольберты, где они могут написать свои благодарности и пожелания, что хотели бы видеть в меню. Дети с удовольствием участвуют в этом процессе, а их мнение для компании является очень важным.

«Бахетле» стремится сделать питание в детских садах, школах и лагерях не только вкусным, но и полезным, заботясь о здоровье и благополучии будущего поколения.