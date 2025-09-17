Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте вчера 19
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

В Тюмени состоялось официальное открытие нового завода по производству оборудования для бурения

© avatars.dzeninfra.ru

Завод по производству оборудования для нефтегазовых компаний энергетического сектора открыт 17 сентября 2025 г. в Тюмени.

Мощность предприятия составляет 700 единиц оборудования в год.

Общий объём инвестиций, вложенных в проект составляет 7 миллиардов рублей.

Завод даст 150 новых рабочих мест.

Завод по производству ротерных управляемых систем и оборудования для бурения и заканчивания скважин построен в рекордные сроки — всего два года. Это стало очередным шагом к формированию Тюменской области как научно-технологического хаба для нефтегазовой отрасли страны. На тюменской площадке планируют производить до 700 единиц оборудования в год.

Решение о строительстве завода было принято в сентябре 2023 года в рамках промышленно-энергетического форума, который в эти дни снова проходит в Тюмени.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: ura.news

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт