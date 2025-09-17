В Тюмени состоялось официальное открытие нового завода по производству оборудования для бурения
Завод по производству оборудования для нефтегазовых компаний энергетического сектора открыт 17 сентября 2025 г. в Тюмени.
Мощность предприятия составляет 700 единиц оборудования в год.
Общий объём инвестиций, вложенных в проект составляет 7 миллиардов рублей.
Завод даст 150 новых рабочих мест.
Завод по производству ротерных управляемых систем и оборудования для бурения и заканчивания скважин построен в рекордные сроки — всего два года. Это стало очередным шагом к формированию Тюменской области как научно-технологического хаба для нефтегазовой отрасли страны. На тюменской площадке планируют производить до 700 единиц оборудования в год.
Решение о строительстве завода было принято в сентябре 2023 года в рамках промышленно-энергетического форума, который в эти дни снова проходит в Тюмени.
