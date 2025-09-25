В ряде отраслей — от энергетики и водоснабжения до химической, пищевой и сельскохозяйственной промышленности — сохраняется критическая зависимость от импортных насосов, что подчёркивает необходимость локализации их производства в России. Ориентируясь на заявление Президента РФ о необходимости локализации производства по критически важным направлениям и в ответ на запрос российских промышленных предприятий на качественное отечественное оборудование[ii] , насосная компания «НК КРОН» запустила в Туле новую линию производства промышленных вертикальных насосов КВ.

Данный тип насосов входит в реестр критически важного оборудования МинпромторгаРоссии[iii] и широко используется различными предприятиями во всех регионах страны. При этом до текущего момента производство насосов типа КВ не было локализовано в России. Сборку новой линии «НК КРОН» осуществил при взаимодействии с Федеральным центром компетенции в рамках национального проекта «Производительность труда».

Общий объем инвестиций «НК КРОН» в реализацию проекта составляет более 300 млн рублей, включая конструкторскую документацию, проектирование, строительство, закупку оборудования и пусконаладочные работы. Запуск линии позволит создать в Тульской области более 50 рабочих мест.

Дмитрий Миляев, Губернатор Тульской области: «Локализация производства в Туле станет важным шагом в обеспечении технологической независимости и бесперебойных поставок оборудования ключевым российским объектам инфраструктуры. Новая производственная линия промышленных вертикальных насосов КВ не имеет аналогов в России. Проект компании „КРОН“ не только поддерживает национальные цели по импортозамещению и развитию промышленности, но и вносит значительный вклад в формирование современной, конкурентоспособной экономики».

Востребованность насосов КВ обусловлена их высокой производительностью, надежностью и компактной конструкцией.

Надежда Школкина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва: «Многоступенчатые вертикальные насосы КВ — это оборудование, которое необходимо и востребовано в самых разных отраслях: от жилищно-коммунального хозяйства до энергетики и промышленности. Более того, именно от них зачастую зависит стабильность работы коммунальной инфраструктуры, а значит, и качество жизни многих людей. Но что особенно ценно и приятно, что именно тульской команде удалось создать производство полного цикла с высокой степенью локализации, благодаря чему российский рынок теперь будет обеспечен всем необходимым оборудованием».

Тема импортозамещения в российской промышленности является чрезвычайно актуальной. Так, о необходимости вырабатывать меры суверенного развития страны Президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2023 году на заседании президиума Госсовета в Туле, который был посвящен развитию промышленности России. Во время данного визита Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к 100-процентной локализации производства в РФ по критически важным направлениям.

Николай Кузенков, управляющий партнер «НК КРОН»: «В России еще ни один производитель данного типа насосов не достиг такой глубины локализации. Насосы КВ, выпускаемые на новой линии, способны конкурировать с европейскими и американскими аналогами, при этом обеспечивая заказчику значительную экономию. Сегодня основным конкурентом для российских производителей являются китайские компании, ориентированные на массовое производство. Для успешной конкуренции с ними мы планируем масштабировать собственное производство, внедряя автоматизированные системы и роботизацию с использованием механизмов господдержки. Реализовав эти задачи, мы сможем в ближайшее время полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, а в дальнейшем — выйти с качественным насосным оборудованием на рынки стран СНГ, а затем Азии и Африки».

В производство насосов КВ вовлечен ряд промышленных предприятий Тульской области, объединенных в Кластер промышленного насосного оборудования. Новая производственная линия и формирование кластера поддерживают технологический суверенитет России в сфере критически важного оборудования. Локализованный вариант насосов типа КВ уже прошел успешные тестовые испытания московскими теплосетями и готов к серийному производству.