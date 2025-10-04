Новейший российский истребитель 5-го поколения Су-75 замечен на летном поле
Судя по всему он либо уже совершил, либо готовится совершить свой первый полет.
Этот самолет должен стать дополнением к тяжелому перехватчику Су-57. Это будет недорогой однодвигательный недорогой фронтовой истребитель, способный наносить удары по земле и вести бои в воздухе с равнозначным противником (и замена МиГ-29 и МиГ-35 ВКС РФ).
При этом заявленная стоимость машины до 35 млн $ намного меньше чем даже строящихся сейчас самолетов 4+ поколения. И сравнима с самыми дешевыми НАТОвскими рабочими лошадками 4 поколения (F-16, F-18 и шведским «Грипеном»). Да и час полета Су-75 будет соизмерим с показателями этих «старичков» (что крайне важно для эксплуатации машины).
И это делает данный самолет очень привлекательным для внешних рынков. Судя по его характеристикам и концепту, наши конструкторы были при его создании вдохновлены успехами шведского «Грипена». Только это уже будет самолет 5-го поколения со всеми необходимыми для таких машин атрибутами (малозаметность, крейсерский сверхзвук, сверхманевренность).
Но это все, вероятно уже будет при установке на него новейшего двигателя АЛ-51Ф1, который заменит на нем нынешний серийный АЛ-41Ф1.
А пока ждем видео первого полета…
