Высокоточная обработка: новый станок для судостроения от «ВЕКПРОМ»
Перед одним из ключевых российских предприятий, которое специализируется на производстве комплектующих для судостроительной отрасли, возникла сложная технологическая задача. Компания ВЕКПРОМ (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) столкнулась с необходимостью обработки крупногабаритных заготовок длиной до 12 000 мм. Традиционное оборудование не смогло обеспечить требуемую точность и производительность для таких изделий.
Для решения этой масштабной задачи в ВЕКПРОМ провели тщательный анализ технических требований заказчика и предложили оптимальное решение: горизонтальный токарно-винторезный станок CW61160/14000. Именно эта модель была выбрана благодаря способности эффективно работать с очень длинными и сложными заготовками.
Особенностью станка является наличие двух инструментальных суппортов, что значительно расширяет его функциональность и позволяет выполнять несколько операций одновременно.
Инженеры ВЕКПРОМ выполнили полный комплекс пусконаладочных работ, обеспечив бесперебойный ввод станка в эксплуатацию. В ходе тестовых прогонов были достигнуты впечатляющие результаты: точность обработки составила 0,01 мм на длине 3000 мм, что подтверждает высокий класс оборудования.
