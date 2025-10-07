MAX
naurr Производство

Высокоточная обработка: новый станок для судостроения от «ВЕКПРОМ»

Перед одним из ключевых российских предприятий, которое специализируется на производстве комплектующих для судостроительной отрасли, возникла сложная технологическая задача. Компания ВЕКПРОМ (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) столкнулась с необходимостью обработки крупногабаритных заготовок длиной до 12 000 мм. Традиционное оборудование не смогло обеспечить требуемую точность и производительность для таких изделий.

Для решения этой масштабной задачи в ВЕКПРОМ провели тщательный анализ технических требований заказчика и предложили оптимальное решение: горизонтальный токарно-винторезный станок CW61160/14000. Именно эта модель была выбрана благодаря способности эффективно работать с очень длинными и сложными заготовками.

Особенностью станка является наличие двух инструментальных суппортов, что значительно расширяет его функциональность и позволяет выполнять несколько операций одновременно.

Инженеры ВЕКПРОМ выполнили полный комплекс пусконаладочных работ, обеспечив бесперебойный ввод станка в эксплуатацию. В ходе тестовых прогонов были достигнуты впечатляющие результаты: точность обработки составила 0,01 мм на длине 3000 мм, что подтверждает высокий класс оборудования.

Комментарии 2

  • Badassgoliath Badassgoliath07.10.25 18:23:35

    Импортный же станок, о чём писать? Ничего сделанного у нас тут нет.
    Вот это мне особенно понравилось:

    новый станок для судостроения от «ВЕКПРОМ"

    Написано на серьёзных щах, как будто этот самый векпром упомянутый станок сам изготовил.

    Отредактировано: Badassgoliath~18:26 07.10.25
    #1306943
  • Нет аватара termometrix07.10.25 19:44:25

    «По итогам 2024 года производство станков в стране показало ощутимый рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Аналитики отмечают, что в прошедшем году отрасль развивалась не только за счёт увеличения выпуска простых моделей, но и благодаря росту производства высокотехнологичных станков, включая оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ).
    По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ), за первую треть 2024 года производство станков в России выросло на 21,5% — примерно до 18,6 тыс. единиц по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это стало сигналом о том, что спрос оживляется.
    Так, в прошлом году отечественные предприятия выпустили более 11 тыс. металлорежущих станков и свыше 1 тыс. токарных станков с ЧПУ; их доля росла быстрее общего объёма.
    Ориентир смещается на качество».
    https://indpage...hnoyi-stalee-2/

    #1306946