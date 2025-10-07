Перед одним из ключевых российских предприятий, которое специализируется на производстве комплектующих для судостроительной отрасли, возникла сложная технологическая задача. Компания ВЕКПРОМ (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) столкнулась с необходимостью обработки крупногабаритных заготовок длиной до 12 000 мм. Традиционное оборудование не смогло обеспечить требуемую точность и производительность для таких изделий.

Для решения этой масштабной задачи в ВЕКПРОМ провели тщательный анализ технических требований заказчика и предложили оптимальное решение: горизонтальный токарно-винторезный станок CW61160/14000. Именно эта модель была выбрана благодаря способности эффективно работать с очень длинными и сложными заготовками.

Особенностью станка является наличие двух инструментальных суппортов, что значительно расширяет его функциональность и позволяет выполнять несколько операций одновременно.

Инженеры ВЕКПРОМ выполнили полный комплекс пусконаладочных работ, обеспечив бесперебойный ввод станка в эксплуатацию. В ходе тестовых прогонов были достигнуты впечатляющие результаты: точность обработки составила 0,01 мм на длине 3000 мм, что подтверждает высокий класс оборудования.