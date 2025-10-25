Токарные станки 1Н65,1М65,ДИП500 от завода «СТАНКОСЕРВИС" — главный двигатель с плавным пуском
Модернизированные станки — главный двигатель с плавным пуском, что обеспечивает плавный пуск и плавную остановку шпинделя станка
Характеристики продукции:
Токарно-винторезные станки серии 1Н65/1М65
— Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной — до 1000 мм;— Диаметр отверстия шпинделя — до 128 мм;— Длина обрабатываемых заготовок варьируется от 1000 до 16000 мм (в зависимости от модификации);— Высокая жесткость конструкции обеспечивает точность изготовления изделий;— Применяются в мелкосерийном и единичном производстве.
Модель ДИП500
— Предназначена для работы с крупными деталями диаметром до 1000мм и длиной до 16м;— Оснащена автоматической системой смазки подшипников и направляющих, что значительно повышает срок службы оборудования;— Имеет повышенную надежность благодаря использованию качественных комплектующих и тщательной проверке каждой единицы перед отправкой заказчику.
Оборудование производится на современном оборудовании с применением инновационных технологий и соответствует всем требованиям международных стандартов качества ISO 9001.
Обращаем внимание потенциальных покупателей на возможность поставки дополнительного инструмента и принадлежностей, а также проведения шеф-монтажа и обучения персонала заказчика работе со станками. При необходимости компания готова предоставить подробную техническую документацию и сертификаты соответствия.
Для получения дополнительной информации просим обращаться в отдел продаж предприятия «СТАНКОСЕРВИС».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- 1 ноября в Перми в Точке кипения состоялась первая конференция Гл...а собственном уровне, иметь несколько поставщиков, чтобы быть независимыми.
- Ряд производственных предприятий России с течением времени отдает пред...ого филиала производственно-инжиниринговой компании ПСМ Алексей Жаворонков.
- Компания ООО «Техмаш» г. Ростов-на-Дону — произ...хмаш»: эффективное решение для оптимизации производственных процессов
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0