Модернизированные станки — главный двигатель с плавным пуском, что обеспечивает плавный пуск и плавную остановку шпинделя станка

Характеристики продукции:

Токарно-винторезные станки серии 1Н65/1М65

— Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной — до 1000 мм;— Диаметр отверстия шпинделя — до 128 мм;— Длина обрабатываемых заготовок варьируется от 1000 до 16000 мм (в зависимости от модификации);— Высокая жесткость конструкции обеспечивает точность изготовления изделий;— Применяются в мелкосерийном и единичном производстве.

Модель ДИП500

— Предназначена для работы с крупными деталями диаметром до 1000мм и длиной до 16м;— Оснащена автоматической системой смазки подшипников и направляющих, что значительно повышает срок службы оборудования;— Имеет повышенную надежность благодаря использованию качественных комплектующих и тщательной проверке каждой единицы перед отправкой заказчику.

Оборудование производится на современном оборудовании с применением инновационных технологий и соответствует всем требованиям международных стандартов качества ISO 9001.

Обращаем внимание потенциальных покупателей на возможность поставки дополнительного инструмента и принадлежностей, а также проведения шеф-монтажа и обучения персонала заказчика работе со станками. При необходимости компания готова предоставить подробную техническую документацию и сертификаты соответствия.

