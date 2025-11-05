MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 24
firstnews24 Модернизация

В Калужской области запустили новую линию по выпуску бытовой техники

© first-news24.ru

В Калужской области завершён запуск новой производственной линии на предприятии «Калуга-Электро», специализирующемся на выпуске бытовой техники для дома. Проект реализован в рамках региональной программы поддержки промышленности и стал одним из крупнейших за последние два года.

Введение в эксплуатацию новой линии позволило увеличить объёмы выпуска продукции на 35%, создать свыше 250 рабочих мест и внедрить современные стандарты энергоэффективности. Производственный процесс теперь почти полностью автоматизирован: роботизированные комплексы отвечают за сборку, тестирование и упаковку готовых изделий. Это позволило снизить долю ручного труда и повысить стабильность качества.

Особое внимание уделено экологичности производства. В новых цехах установлена система очистки воздуха и водооборота, а часть электроэнергии поступает от солнечных панелей, размещённых на территории завода. Такое решение позволило сократить выбросы углерода и снизить затраты на энергопотребление.

По словам представителей предприятия, на новой линии выпускаются холодильники, стиральные машины и мелкая бытовая техника, разработанная с учётом современных требований к дизайну и функциональности. Комплектующие для сборки преимущественно отечественного производства, а доля российских деталей в готовых изделиях превышает 80%.

Кроме того, завод внедрил систему обучения молодых специалистов совместно с местными колледжами. Уже в этом году планируется подготовить первую группу операторов и инженеров-наладчиков, которые будут работать на современном оборудовании.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: first-news24.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт