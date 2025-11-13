«Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию новых ТОС-1А «Солнцепёк»
Партия «Солнцепеков» с новой защитой поступила в российские войска. Боевые машины в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты поставил концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников — при его разработке учли опыт боевого применения. Перед отправкой новые «Солнцепеки» прошли пробеговые испытания.
«Система ТОС-1А — это уникальная система, не имеющая аналогов в мире. Она занимает особую нишу. Незаменимый инструмент при разборе укрепленных районов, огневых позиций противника. Поражение силы и живой силы на больших площадях», — отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна «Уралвагонзавод» Дмитрий Семизоров.
Специальная военная операция доказала эффективность «Солнцепека», подчеркнул Семизоров. Он отметил, что ТОС-1А ведет не просто поддерживающий огонь. Самим фактом своего присутствия он оказывает глубокое психологическое воздействие на врага.
На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись «За Кириллова!». Это было сделано в честь бывшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнеметных систем и погиб в результате теракта.
