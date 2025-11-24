На площадку АЭС «Аккую» в Турции доставлен корпус реактора для блока № 4
Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция.На площадку АЭС «Аккую» доставлен корпус реактора для энергоблока № 4.
Оборудование изготовлено на заводе «Атоммаш» (г. Волгодонск, Ростовская область) — предприятии машиностроительного дивизиона «Росатома», специализирующемся на производстве реакторного оборудования для АЭС большой мощности. Помимо корпуса реактора грузовое судно также доставило на площадку транспортный шлюз для блока № 3 и компенсатор давления для блока № 4.
Монтаж корпуса реактора будет выполнен с применением технологии Open Top, предусматривающей подачу крупногабаритного оборудования в герметичную зону через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Технология позволяет оптимизировать строительно-монтажные операции на энергоблоке.
Новая группа будущих инженеров АЭС «Аккую» приступила к обучению в российских вузах
К занятиям в магистратуре российских вузов приступила новая группа из 56 студентов, отобранных среди выпускников технических университетов Турции.
Будущие инженеры будут проходить обучение в четырех вузах: Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ), Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э. Баумана и Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ). В течение первого года студенты изучат русский язык до уровня, необходимого для освоения профильных дисциплин, после чего продолжат подготовку по специальностям в области ядерной физики, теплоэнергетики, электроэнергетики, электротехники.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0