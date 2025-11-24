Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция.На площадку АЭС «Аккую» доставлен корпус реактора для энергоблока № 4.

Оборудование изготовлено на заводе «Атоммаш» (г. Волгодонск, Ростовская область) — предприятии машиностроительного дивизиона «Росатома», специализирующемся на производстве реакторного оборудования для АЭС большой мощности. Помимо корпуса реактора грузовое судно также доставило на площадку транспортный шлюз для блока № 3 и компенсатор давления для блока № 4.

Монтаж корпуса реактора будет выполнен с применением технологии Open Top, предусматривающей подачу крупногабаритного оборудования в герметичную зону через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Технология позволяет оптимизировать строительно-монтажные операции на энергоблоке.

Новая группа будущих инженеров АЭС «Аккую» приступила к обучению в российских вузах

К занятиям в магистратуре российских вузов приступила новая группа из 56 студентов, отобранных среди выпускников технических университетов Турции.

Будущие инженеры будут проходить обучение в четырех вузах: Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ), Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э. Баумана и Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ). В течение первого года студенты изучат русский язык до уровня, необходимого для освоения профильных дисциплин, после чего продолжат подготовку по специальностям в области ядерной физики, теплоэнергетики, электроэнергетики, электротехники.

