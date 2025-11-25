В Миассе запустили новое производство на территории Уральского завода спецтехники
Открыли три цеха: по выпуску нефтепромысловой техники, фургонов и гидроцилиндров.
Теперь предприятие будет ежегодно производить 40 единиц нефтепромысловой техники, 40 фургонов и 800 гидроцилиндров разного назначения. Гидроцилиндры — это импортозамещающая продукция, которую ранее приходилось завозить из-за рубежа, сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.
Новая площадка увеличивает мощности завода вдвое. Предприятие работает с 2006 года, выпускает более 300 моделей спецтехники для разных климатических условий. В 2021 году было создано дочернее предприятие — «Уральский завод подъемных механизмов АНТ», который специализируется на крано-манипуляторных установках, насосах и гидравлике.
Вся техника адаптирована к российским условиям и может работать при температурах от -40 до +40 градусов.
