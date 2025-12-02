В Тарко-Сале (ЯНАО) открылся новый детский сад «Новатория», ставший тридцатым дошкольным учреждением, построенным на Ямале за последние семь лет.

данным правительства округа, особенность детского сада — отказ от традиционной коридорной системы и использование нестандартных планировочных решений. Атриум оформлен в тематике «Шервудский лес» и включает зоны уединения, обсерваторию, лекторий и зимний сад с живыми растениями. Музыкальный зал трансформируется в амфитеатр для проведения мероприятий.Группы для детей выделены в отдельные блоки: на первом этаже — для младшего возраста, а на втором — для старших. Все игровые пространства организованы в формате коворкинга, что позволяет детям разных возрастов взаимодействовать друг с другом. Дополнительно в детском саду имеются бассейн, инфракрасная солевая сауна, а также предусмотрено обучение робототехнике, столярному делу и шитью. Кроме того, в саду есть свой планетарий.

Дошкольное учреждение было построено при поддержке компании «Новатэк». Также рядом с детским садом возводится школа, что создаст единое и гармоничное пространство для детства в этом районе.