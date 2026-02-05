В России создали новый турбированный двигатель для лёгких самолётов и вертолётов
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представила на выставке NAIS 2026 новый поршневой авиационный двигатель М105, предназначенный для лёгких самолётов и вертолётов.
Двигатель М105 представляет собой турбированную четырёхтактную силовую установку с четырьмя цилиндрами. Разработка отличается компактными размерами и небольшой массой при конкурентоспособных технических характеристиках, рассказали в ОДК.
Основная модификация предназначена для установки на лёгкие самолёты. Также создана версия М105 В для гражданских вертолётов и автожиров. Двигатель может использоваться для привода воздушного винта, электрогенераторов или прямой передачи тяги.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0