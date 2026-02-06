MAX
Екатерина Перкова Авиация

ОДК создала современный поршневой авиационный двигатель для малой авиации

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на выставке NAIS 2026 новую разработку — силовую установку М105 для малой авиации. Новый поршневой двигатель обладает компактными размерами и небольшой массой, а также конкурентными техническими и эксплуатационными характеристиками.

М105 представляет собой турбированный четырехтактный четырехцилиндровый авиационный поршневой двигатель. Силовая установка разработана ОДК для установки на гражданские легкие самолеты. Модификация М105 В предназначена для гражданских легких вертолетов и автожиров. В летательных аппаратах он может использоваться для привода электрогенераторов и толкающего или тянущего воздушного винта, а также передачи создаваемой им тяги.

«В составе Госкорпорации Ростех ОДК решает важнейшую задачу — создает линейку силовых установок для летательных аппаратов всех типов и классов. Малая авиация — востребованное и перспективное направление, которое не будет исключением. На данный момент изготовлены опытные образцы М105, один из которых впервые демонстрируется на стенде корпорации на выставке NAIS», — отметили в ОДК.

Поршневой двигатель обладает конкурентными техническими характеристиками: мощностью 115 лошадиных сил, рабочим объемом 1211 см3 с ходом поршня 61 мм. Среди преимуществ М105 — эксплуатационные характеристики. Полный назначенный ресурс — 2000 часов, межремонтный ресурс — 750 часов, срок службы — 10 лет. При этом двигатель обладает достаточно компактными размерами и массой — 75 кг в реальной компоновке.

В целях развития проекта в Республике Башкортостан при поддержке Правительства региона инициирована работа по созданию отдельной производственной площадки в особой экономической зоне. Поэтапное развитие площадки обеспечит создание отечественного инжинирингово-производственного центра компетенций для сопровождения М105 от этапов разработки до гарантийного и сервисного обслуживания.

XIII Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2026 проходит 4-5 февраля в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве. На стенде ОДК представлен поршневой двигатель М105, а также новейшая силовая установка ПД-8 для самолетов «Суперджет» и Бе-200.

Источник: www.uecrus.com

