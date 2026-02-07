Сертификация и производство токарно-винторезных станков типа 1М63, 1М63Н, ДИП 3000 на заводе «СтанкоСервис»

На предприятии «СтанкоСервис» налажено полное циклическое производство токарно-винторезных станков моделей 1М63, 1М63Н и ДИП 3000. Процесс включает последовательное выполнение всех технологических операций, начиная от проектирования и изготовления деталей, заканчивая сборкой и испытанием готовой продукции.

Производство характеризуется соблюдением действующих стандартов качества и технических регламентов. Все этапы производственного процесса сопровождаются контролем качества, осуществляемым квалифицированными специалистами отдела технического контроля предприятия.

После завершения сборки изделия проходят обязательную процедуру испытаний, включающую проверку основных эксплуатационных характеристик оборудования. По результатам испытаний оформляется необходимая техническая документация, подтверждающая соответствие станков установленным нормативам.

Завершающим этапом является процедура сертификации продукции. Она проводится аккредитованными органами, уполномоченными осуществлять подтверждение соответствия требованиям нормативных документов. По итогам процедуры выдается сертификат соответствия, удостоверяющий качество и безопасность выпускаемых станков.

Таким образом, продукция завода «СтанкоСервис», прошедшая полный производственный цикл и получившая необходимые сертификаты, полностью готова к эксплуатации потребителями.

Гарантия качества продукции машиностроительного завода «СТАНКОСЕРВИС»

Машиностроительный завод «СТАНКОСЕРВИС» информирует о предоставлении полной заводской гарантии и сертификатов соответствия на токарно-винторезные станки моделей 16К40, 16Р40, ДИП 400. Продукция предприятия соответствует установленным стандартам качества и прошла необходимую сертификацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Гарантийное обслуживание включает устранение дефектов производственного характера при соблюдении условий эксплуатации оборудования и выполнении требований инструкции по эксплуатации. Срок действия гарантийных обязательств составляет двенадцать месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию или восемнадцать месяцев со дня отгрузки покупателю, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для получения дополнительной информации об условиях предоставления гарантии и сертификации рекомендуем обратиться в отдел продаж и сервисного обслуживания завода «СТАНКОСЕРВИС».