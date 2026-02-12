«Иркутский завод тяжелого машиностроения» («ИЗТМ-Инжиниринг») завершил модернизацию станочного парка и увеличил объём производства промышленного оборудования в 1,6 раза. Инвестиции в обновление мощностей составили 112 млн рублей, из которых 67,5 млн выделил федеральный Фонд развития промышленности, ещё 7,5 млн — региональный ФРП Иркутской области.

Средства направили на закупку современного металлообрабатывающего оборудования. Его внедрение позволило автоматизировать ряд процессов, повысить точность обработки заготовок и снизить долю брака. На заводе также сократились простои, связанные с ремонтом устаревших станков.

В первую очередь модернизация затронула участок по выпуску сгустителей — оборудования для разделения жидких и твёрдых фракций в растворах. «ИЗТМ-Инжиниринг» остаётся единственным в России производителем сгустителей всех типоразмеров. Мощности по этому направлению выросли с 17 до 28 комплектов в год.

Как отметили в ФРП, помимо сгустителей, завод выпускает шнековые смесители, флотомашины, разливочные машины для металла, грохоты для рассева кокса, специальный рельсовый транспорт. Также предприятие производит технику для золотодобычи — драги и запасные части к ним, транспортно-обогатительные комплексы.

Оборудование изготавливается из российских материалов, локализация производства — 100%. Основные заказчики — металлургические и горнодобывающие компании: «Северсталь», ЕВРАЗ, ММК, «Металлоинвест», «Алроса», «Полюс», «Норникель», «Фосагро», «Уралкалий». Кроме того, предприятие поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан и Индию.

По оценкам компании, около 30% российского рынка специального оборудования для недропользования сейчас занимают зарубежные производители, преимущественно из Китая. Увеличение собственных мощностей должно способствовать замещению этой доли.