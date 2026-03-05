В Московской области компания «Упаковочные системы» запустила новый цех по производству технологического оборудования для молочной промышленности. Здесь будут выпускать пастеризаторы, модули асептического хранения и другие специализированные решения для производства молока и напитков.

У предприятия уже есть крупные заказы от агропромышленных компаний, в том числе из Беларуси, рассказали в Минсельхозе России.

По итогам 2025 года самообеспеченность оборудованием в молочной отрасли достигла 45%. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 79%. В прошлом году стартовал национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», одно из направлений которого — повышение обеспеченности АПК техникой и оборудованием. Работа ведется совместно с Минпромторгом.

Кроме того, в компании наладили выпуск упаковки для молочной и соковой продукции. После ухода зарубежных производителей «Упаковочные системы» в короткие сроки заместили востребованные виды упаковки. Это помогло сохранить стабильную работу пищевой промышленности и бесперебойные поставки продуктов в магазины.