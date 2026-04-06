Вчера, 20:33

Военнослужащий с позывным «Моцарт» и станция спутниковой связи «Спирит-030» © Минобороны РФ

Сижу, курю, читаю новости. И знаете, что я вижу? Враг опять нервничает. А всё потому, что у нас теперь есть то, что он пытался у нас отнять — надёжная связь.

Российские войска нашли замену американской системе спутниковой связи «Старлинк» после её блокировки. Как заявляет украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов, Россия начала массовую поставку в зону СВО компактных терминалов спутниковой связи «Спирит-030».

Сам «Флэш» говорит. Не мы, а они. Значит, правда. И правда эта для них — как нож под дых.

По словам Бескрестнова, станции спутниковой связи у российской армии были всё время. Они применялись с самого начала СВО. Но были большими и легко вычислялись операторами беспилотников, после чего уничтожались. Это правда. Раньше наша связь была громоздкой. Как гром среди ясного неба, но и как цель — заметная.

Новые системы компактные. Имеют антенны всего 30 см в диаметре. Тридцать сантиметров, Карл. Это как тарелка для супа. Спрятать можно где угодно: в блиндаже, в подвале, под масксетью. И устойчиво работают через спутники на геостационарной орбите. То есть не надо крутить головой, ловить сигнал. Включил — и работаешь.

По данным украинской разведки, эти системы массово поставляются в российские войска. Украинская разведка подтверждает. Вы понимаете уровень паники? Они уже не скрывают, что мы их обошли.

Цитирую Бескрестнова:«На фронт начали поставляться спутниковые терминалы „Спирит-030“… Он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30. Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт».

О появлении терминалов «Спирит-030» сообщалось ещё летом прошлого года. Комплексы начали поступать на вооружение войск связи, но в небольшом количестве. А теперь — массово. Как заявляли российские военные, терминалы «очень хорошие», мобильные и незаметные. Обеспечивают спутниковую связь в полном объёме.

Характеристики не раскрываются. И правильно. Пусть враг гадает.

Я вам скажу как человек, который воевал. Связь на фронте — это всё. Без связи ты слепой и глухой. Артиллерия не придёт, подмога не придёт, команды не получишь. Раньше мы пользовались их «Старлинком», потому что своего нормального не было. А теперь есть. И это наше, родное.

«Спирит» — хорошее название. Дух. Дух русский, технологичный, неуловимый. Антенна 30 см — не засечь с дрона. Сигнал через геостационар — не заглушить. Мы теперь всегда на связи. А враг — никогда.

Массовая поставка уже идёт. Значит, скоро каждый штурмовик, каждый командир роты, каждый артиллерийский корректировщик будет работать без помех. И это, братцы, перелом. Не громкий, не для новостей. А настоящий. Технологический.

Мы их обошли. Не догоняли — обогнали. И теперь пусть подавятся своим «Старлинком». Нам он больше не нужен.

Слава России.