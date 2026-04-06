Испытания НРТК с минометным модулем «Багульник-82»
Впервые опубликовано видео полигонных испытаний наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» с модулем минометного вооружения «Багульник-82».
На опубликованных каналом «НРТК» кадрах комплекс ведет огонь 82-мм минами по учебной цели. Видно, что установленный во вращающейся башне новый боевой модуль включает в себя не только орудие, но и систему заряжания, работающую без помощи человека. Автоматизированная «рука» ловко заряжает новую мину после каждого выстрела, процесс занимает всего около 5 секунд.
Ранее о минометном модуле «Багульник-82» не сообщалось, однако можно предположить, что основой для него стал легкий миномет 2Б24. Он идеально подходит для установки на шасси благодаря своей массе и характеристикам. Впрочем, не исключено, что для нового носителя конструкторы создали полностью оригинальное 82-мм орудие.
Напомним, что недавно российские военнослужащие показали мобильную станцию управления беспилотниками на базе НРТК «Курьер». Также были представлены вариант для саперов и модификация, вооруженная пулеметом ПКТ для борьбы с дронами.
