Инженеры ОИЯИ в Дубне запустили встречные пучки и собрали рекордные данные для физики

В Дубне ускорительный комплекс NICA впервые вышел на проектные параметры: учёные запустили встречные пучки ядер ксенона, синхронизировали их в точке детектора и записали 2,75 миллиарда событий — в 5 раз больше, чем в прошлый раз. Работу выполнили специалисты Объединённого института ядерных исследований при поддержке российских и зарубежных партнёров.

Коллайдер NICA

Криогенная система и магниты вышли на расчётные режимы, что позволило одновременно охлаждать все ключевые элементы ускорителя. После модернизации инжектора интенсивность пучка выросла в 7 раз, а время жизни пучка в кольце достигло часа — это значит, что установка работает стабильно и готова к новым экспериментам.

Детектор BM@N в ходе весеннего сеанса собрал беспрецедентный объём данных при разных энергиях пучка. Эти сведения помогут физикам изучать свойства ядерной материи и искать ответы на вопросы о строении Вселенной на ранних этапах её развития.

Параллельно на NICA провели прикладные исследования: облучили биологические образцы, материалы для микроэлектроники и медицинские фантомы. Результаты пригодятся в радиационной биологии, разработке новых материалов и тестировании электроники для экстремальных условий.

Осенью 2026 года планируется следующий сеанс: коллайдер должен обеспечить столкновения пучков с большей энергией, а детектор MPD начнёт регистрацию событий. Учёные продолжат программу BM@N и прикладные исследования в рамках международного проекта ARIADNA.