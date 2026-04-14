MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 46
Roman Wyrzykowski Авиация

«Рособоронэкспорт» заявил о росте числа зарубежных заказов на истребитель Су-57

© aex.ru

Число зарубежных заказчиков российского истребителя пятого поколения Су-57 увеличивается, заявили в «Рособоронэкспорте» во вторник. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров „Рособоронэкспорта“, ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется», — говорится в сообщении компании в связи с выставкой Defence Services Asia 2026, которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре.

Су-57Э — экспортная версия истребителя Су-57.

Модель самолета Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде «Рособоронэкспорта» на выставке в Куала-Лумпуре, сообщила компания.

«За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса „воздух-воздух“ и „воздух-поверхность“ в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ», — заявил «Рособоронэкспорт».

В феврале глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия поставит в этом году на экспорт истребители Су-57, рассчитает на заключение новых контрактов на эти самолеты.

Су-57 разработан в компании «Сухой» («Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В ноябре 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что подписаны первые контракты на поставку Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре «Ростех» заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.aex.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Clausson Clausson14.04.26 17:51:54

    Когда и если Суперджет и МС завоюют доверие на отечественном рынке за ними так же выстроится очередь иностранных клиентов. Хотя бы просто потому, что половине мира не нравится когда Боинг и Эрбас им выкручивает руки. Но до этого надо что бы цена-качество наших самолетов было не хуже, а обслуживание производилось так же оперативно.
    Будем надеяться всё так и будет, в системе не дураки работают.

    #1315010
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski14.04.26 18:59:27

    Желающих получить самолет Ил-114-300 очень много, практически выстроилась очередь, заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. Об этом сообщает ТАСС.

    «По Ил-114 — на эту машину очередь стоит, прямо очередь, желающих очень много. Она по летно-техническим характеристикам получилась объективно лучше всех конкурентов при сопоставимой цене — дальность больше, груза больше, экономичность лучше», — сказал Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Директор по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Олег Богомолов также отметил большой спрос на машину. По его словам, поставки первых трех самолетов планируются второму Архангельскому авиаотряду, однако есть еще как минимум два претедента.
    https://www.aex...26/4/14/294621/

    #1315015