С 11 июля по 30 сентября 2026 года на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом по выходным дням будет курсировать дополнительный скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Таким образом, в субботу и воскресенье количество поездов «Ласточка» на этом направлении достигигло 15, что расширило возможности для поездок в один из популярных туристических центров Ленинградской области.

Дополнительная «Ласточка » отправляется с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 11:10 и прибывает в Выборг в 12:22. Обратный рейс из Выборга отправляется в 17:57 с прибытием в Петербург в 19:10. Время в пути составляет чуть более часа, что делает поездку максимально удобной для тех, кто планирует провести выходной день в историческом городе или съездить по делам.

На пути следования электропоезда в обе стороны делают остановки на 4 станциях:✅ Удельная.✅ Зеленогорск.✅ Рощино.✅ Каннельярви.

Это позволяет жителям этих населённых пунктов присоединиться к движению электропоезда в нужном направлении.

Стоимость проезда по полному тарифу составляет 353 рубля. Для льготных категорий пассажиров предусмотрено оформление билетов по действующим мерам социальной поддержки, что делает поездку доступной для широкого круга путешественников.

Решение о назначении дополнительной пары поездов Санкт-Петербург — Выборг принято СЗППК совместно с Октябрьской железной дорогой и Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга. Оно направлено на улучшение качества обслуживания пассажиров в летний период, когда спрос на перевозки в туристические центры традиционно возрастает. Теперь у жителей и гостей региона появилась ещё одна возможность комфортно добраться до Выборга и обратно в выходные дни.

👉 А вы уже ездили на поезде «Ласточка» в Выборг по выходным?