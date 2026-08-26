Концерн «Калашников» торжественно открыл новую площадку по производству автоматизированных систем хранения (АСХ) и логистических роботов ООО «Семаргл» (концерн «Калашников») в Государственном индустриальном парке «Титан» в Подмосковье.

Цель проекта — разработка и производство роботизированных решений и продукции, которые с каждым годом все шире применяются в ритейле и промышленности в рамках структурной перестройки экономики России. Приоритетные направления деятельности новой площадки «Калашникова» связаны с разработкой, производством и сборкой логистических роботов, а также автоматизированных систем хранения; интеграцией и сопровождением эксплуатации; модернизацией и оснащением новых логистических объектов.

«Создание современного производства в сфере робототехники на территории Московской области имеет значительный потенциал с точки зрения рынка, так как в регионе сконцентрировано большое количество многопрофильных логистических центров», — подчеркивает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.По его мнению, активное внедрение мобильных транспортных платформ, автоматизированных систем хранения и гибких производственных ячеек направлено не только на повышение эффективности российских логистических и машиностроительных предприятий, но и на повышение безопасности людей, ввиду сокращения количества сотрудников данных складских центров в условиях появления новых рисков.

После торжественного запуска предприятия почетные гости совершили экскурсию по заводу, в ходе которой им продемонстрировали возможности компании «Семаргл» в плане комплексной автоматизации производственных процессов на базе отечественных решений и интеграции робототехнических систем, производимое оборудование, включенное в реестр Минпромторга РФ в соответствии с Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции», отечественный софт и компетенции по интеграции оборудования в производственный процесс, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития отрасли.

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