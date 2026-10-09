Силовые структуры России получили полный годовой объём подствольных гранатомётов ГП-34

Концерн «Калашников» полностью выполнил обязательства 2026 года по поставке 40-мм подствольных гранатомётов ГП-34 для российских силовых ведомств. Очередная партия изделий, особенно востребованных в зоне проведения СВО, уже отгружена заказчику. Все позиции контракта закрыты в установленные сроки.

Как рассказали в пресс-служба Концерна, ГП-34 предназначен для поражения живой силы и небронированной техники осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанциях до 400 метров. Кроме того, он позволяет решать специальные задачи по охране правопорядка, используя выстрелы нелетального действия, осветительные и сигнальные боеприпасы типа ВОГ-25. Стрельба из гранатомёта ведётся как настильно, так и навесно.

Конструкция ГП-34 — дульнозарядная, классическая для этого класса оружия. Она обеспечивает высокую скорострельность, а также удобство заряжания и разряжания. Гранатомёт устанавливается на современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и на автомат Никонова АН-94. Состоит на вооружении Российской армии и МВД.