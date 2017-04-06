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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95129 и регистрацией RA-89080 предназначен предназначен компании «Азимут», по договору с Государственной транспортовой лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 125-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

01. 95122 18.01.17 | 07. 95129 06.04.17

02. 95123 02.02.17

03. 95124 08.02.17

04. 95126 03.03.17

05. 95127 15.03.17

06. 95128 23.03.17

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 9511131.05.16 | 11. 9511307.09.16 | 16. 9511703.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 9510418.06.16 | 12. 9511421.09.16 | 17. 9511907.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 9510530.06.16 | 13. 9511507.10.16 | 18. 9512016.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 9510911.07.16 | 14. 9511625.10.16 | 19. 9512127.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 9511227.07.16 | 15. 9511822.11.16 |


SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, КНААЗ, Комсомольск на Амуре
  • 11
    чебурашка1974 чебурашка1974
    06.04.1711:08:38

             

    #900055
  • 19
    OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    06.04.1711:10:45

    Хороший темп взяли в этом году!

    #900056
  • 12
    Нет аватара vlTepes
    06.04.1711:12:10

    Самолет предназначен компании Азимут, по договору с ГТЛК.

    Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подтвердила, что подписала контракт на поставку четырех российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) для новой авиакомпании «Азимут», которая будет базироваться в строящемся аэропорту Платов (Ростов). Передача бортов запланирована на июнь 2017 г., рассказали ATO.ru в ГТЛК.

    В частности, «Азимут» получит два самолета, которые сейчас эксплуатируются в авиакомпании «Ямал». Речь идет о машинах с серийными номерами 95067 (RA-89035) и 95070 (RA-89036) в компоновке на 103 кресла, которые салехардский перевозчик планировал вывести по окончанию срока лизинга, оформленного на год. Напомним, эти машины в версии LR «Ямал» получил в мае 2016 г. Как поясняли в ГТЛК, причиной такого решения стало то, что они выполнены в одноклассной космоновке, тогда как оператору больше подходит вариант с возможностью предлагать клиентам перелет бизнес-классом.

    Два других борта имеют серийные номера 95128 и 95129. По данным из открытых источников, первой машине будет присвоен регистрационный номер RA-89079; она выполнена в базовой версии, тогда как 95129 получит увеличенную дальность полета. Оба самолета будут иметь трансформируемый салон.

    Всего ГТЛК рассчитывает поставить авиакомпании «Азимут» 12 SSJ 100. Соответствующее соглашение о намерениях на поставку такого количества бортов в 2017-2020 гг. было заключено несколько месяцев назад. «В рамках этого соглашения сейчас подписан контракт на четыре ВС с планируемой поставкой в июне 2017 г., также рассматривается вопрос по воздушным судам 2018 г. Срок операционного лизинга стандартный — 12 лет», — уточнили в ГТЛК

    #900057
  • 8
    Нет аватара alm1976
    06.04.1712:07:00

    Ускорились. Интересно, увеличивается ли степень локализации? есть план-график по переходу на отечественные движки?

    #900075
    • 1
      Нет аватара Ил-2
      06.04.1713:17:53

      Таки движки еще не начинали((

      #900112
    • 7
      Нет аватара vlTepes
      06.04.1715:31:09

      Ускорились. Интересно, увеличивается ли степень локализации? есть план-график по переходу на отечественные движки?

      На какие?Украинский Д-436 не предлагать.

      SaM146 на 50% наш, а ПД-7(9) еще не скоро будет — по приоритету идет далеко после ПД-14, ПД-12 В и ПД-35. Так что ждать минимум лет 10.

      #900175
  • -7
    Нет аватара Toplevel
    06.04.1713:55:32

          

    #900130
  • 13
    Нет аватара ivania
    06.04.1719:17:36

    Если бы еще удалось заключить контракт на поставку Суперджетов в Египет или Иран

    Отредактировано: ivania~20:18 06.04.17
    #900259
  • 3
    Юрий Липатов
    06.04.1721:07:44

    Выход на 3 штуки в месяц. Такими темпами сделают больше 33.

    #900287
  • 1
    plus.google.comu0113920134711383727074 plus.google.comu0113920134711383727074
    06.04.1723:15:15

    Кто в курсе, чего 95125 так долго на ЛИС? Уже 95129 подняли.

    #900327
  • 0
    Артём Переев Артём Переев
    06.04.1723:50:54

    Насколько близко к истине это заявление ?

    Летом 2013 года президент ЗАО «ГСС» Андрей Калиновский заявил: «В этом году мы планируем выпустить 26 самолётов». По его словам, достигнуть зоны рентабельности можно в 2016 году, при условии, если сборочная линия выйдет на плановый выпуск 60 самолётов ежегодно

    #900333
    • Нет аватара Petr-2000
      07.04.1710:42:53

      60 — это при курсе в 30-32 руб/дол., А при нынешнем курсе достаточно и 30ти.

      #900419
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.04.1704:15:17

    хороший темп! мне нравится!   

    #900366
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