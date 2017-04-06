Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет
Сегодня в Комсомольске на Амуре, совершил первый полёт очередной серийный самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95129 и регистрацией RA-89080 предназначен предназначен компании «Азимут», по договору с Государственной транспортовой лизинговой компании (ГТЛК). Это уже 125-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2017 год:
01. 95122
02. 95123 02.02.17
03. 95124 08.02.17
04. 95126 03.03.17
05. 95127 15.03.17
06. 95128 23.03.17
Даты первых полётов за 2016 год:
| 01. 95108
| 02. 95096
| 03. 95106
| 04. 95107
| 05. 95110
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- gradimir grujic
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