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Фотофакты

Новости со стройплощадки нового терминала аэропорта «Емельяново»

Строительство нового пассажирского терминала идет высокими темпами с опережением графика. Готовность нового терминала составляет 65%. Завершается устройство верхнего слоя кровли, облицовка керамической плиткой стен и полов цокольного этажа, где расположены служебные помещения эксплуатационного персонала. На остальных этажах терминала возводятся внутренние стены и перегородки. В течение ближайшего месяца начнется чистовая отделка помещений.

Срок сдачи аэровокзального комплекса в эксплуатацию остается 1 декабря 2017 года. Ежедневно на строительной площадке трудятся более 350 человек, в работах задействовано более 25 единиц современной спецтехники.

      • В феврале начата внутренняя отделка терминала и установка технологического оборудования: лифтов и эскалаторов.
      • Во втором квартале текущего года начнется сборка системы обработки и сортировки багажа.
      • Активно ведутся работы по монтажу металлоконструкций посадочных галерей, к которым будут присоединены телескопические трапы.
      • Продолжается устройство аванперрона и привокзальной территории.

Напомним, терминал площадью более 50 000 кв. м. будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. В аэровокзале будет установлено 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника. Аэровокзальный комплекс, предназначенный для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет оснащен современным оборудованием, иметь удобное зонирование, навигацию, а также уникальный интерьер.

Фотографии пресслужбы ОАО «Аэропорт Емельяново». Видео съемочной группы телеканала «Прима» можете смотреть по ссылке.

https://vk.com/wall-59837096_2307

Емельяново, Красноярский край, Красноярск
  • Нет аватара Алина Солнцева
    08.04.1720:56:17

    //нового терминала аэропорта «Емельяново» //

    Что такое «Емельяново» и где это — слабО написать?!   

    #900691
    • Нет аватара isya
      08.04.1721:24:06

      Внизу tag стоит — Красноярский край, Красноярск. Хотя действительно мало кто знает, что за Емельяново такое.    

      #900698
  • Женя Мракобес
    08.04.1721:50:27

    Мда уж, забавно. Я из Красноярска, прочитал про Емельяново, удивился, думаю где еще аэропорт с таким названием. Оказывается вон чего отгрохали. Ну вроде как к Универсиаде готовимся, но что-то даже и не в курсе был стройки.

    #900706
    • Human RS Human RS
      09.04.1716:04:32

      Недавно уже публиковали фото со строительства аэропорта Емельяново.

      #900900
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