Новости со стройплощадки нового терминала аэропорта «Емельяново»

Строительство нового пассажирского терминала идет высокими темпами с опережением графика. Готовность нового терминала составляет 65%. Завершается устройство верхнего слоя кровли, облицовка керамической плиткой стен и полов цокольного этажа, где расположены служебные помещения эксплуатационного персонала. На остальных этажах терминала возводятся внутренние стены и перегородки. В течение ближайшего месяца начнется чистовая отделка помещений.

Срок сдачи аэровокзального комплекса в эксплуатацию остается 1 декабря 2017 года. Ежедневно на строительной площадке трудятся более 350 человек, в работах задействовано более 25 единиц современной спецтехники.

В феврале начата внутренняя отделка терминала и установка технологического оборудования: лифтов и эскалаторов.



Во втором квартале текущего года начнется сборка системы обработки и сортировки багажа.



Активно ведутся работы по монтажу металлоконструкций посадочных галерей, к которым будут присоединены телескопические трапы. Продолжается устройство аванперрона и привокзальной территории.



Напомним, терминал площадью более 50 000 кв. м. будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. В аэровокзале будет установлено 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника. Аэровокзальный комплекс, предназначенный для обслуживания как внутренних, так и международных рейсов, будет оснащен современным оборудованием, иметь удобное зонирование, навигацию, а также уникальный интерьер.