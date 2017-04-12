Добавить статью
Образование

Как школьникам привить любовь к знаниям с помощью мобильных технологий

Когда я был маленький, родители говорили мне «Не сиди долго у телевизора». Теперь я вырос, и у моих сверстников появились сыновья и дочки. Новое поколение не смотрит телевизор, но зато активно зависает в телефонах. Спросите у любого школьника, каким инструментом он пользуется чаще всего, и 99 из 100 ответят «смартфон».

Изменить это вряд ли возможно, а вот использовать на пользу вполне реально. Так, например, с помощью мобильников можно прививать подрастающему поколению любовь к знаниям.

Приложение «Знающий» разработано как раз для таких целей. Это настоящая библиотека проверенных научных фактов и знаний, упакованых в понятный для молодого поколения формат — красивые и удобные карточки.

Вся информация в приложении структрурована на разделы-темы. Например в разделе «Правители России» есть все основные факты о 36 правителях нашего государства, от Рюрика до Владимира Путина. Проходя карточку за карточкой, пользователь узнает все больше информации, а в конце проходит финальный тест для закрепления новых знаний.

Разработкой приложения занимается житель Москвы Кирилл Поляков. В свободное от основной работы время по вечерам он, вместе со своими бабушкой и дедушкой, собирает информацию и научные факты. Бабушка и дедушка всю жизнь проработали преподавателями в ВУЗах, поэтому качество информации в приложении на самом высоком уровне. При этом написано все простым и понятным языком.

Бета-версия приложения уже есть в Appstore. Первые пользователи, среди которых много студентов и учеников, уже оценили удобство и полезность приложения.

Чтобы завершить разработку приложения и выпустить версию для Android, Кирилл запустил кампанию на Boomstarter. Любой желающий может поддержать проект и первым получить доступ к премиум-версии приложения не только для себя, но и для учеников российских школ. Узнать подробности и поддержать проект можно здесь.


образование, технологии, новое производство
  • Нет аватара Maggey
    12.04.1713:47:34

    Любовь к знаниям прививается воспитанием и чтением книжек,которые сейчас школьники почти не читают из-за интернета, соцсетей и мобильников, а не этими этими зомбоящиками мобильными. Как не посмотришь одни ходящие зомби идет и уткнулся в этот мобильник. Мобильники они как раз детей делают не способными мыслить.

    Отредактировано: Maggey~13:48 12.04.17
    #901866
    • Иван Попов
      13.04.1701:22:22

      Любую форму можно наполнить необходимым содержанием. Молодёжь любит мобильники и планшеты? Значит нужно через них и давать необходимые и полезные знания, пока кто-то другой не решил использовать их для передачи чего-то зловредного.

      Надо успевать за временем.

      #902067
    • Нет аватара GordonFreeman
      13.04.1711:48:58

      Как не посмотришь одни ходящие зомби идет и уткнулся в этот мобильник

      Раньше точно также утыкались в книги и газеты. Если есть возможность почитать интересную книгу на смартфоне/планшете, то почему бы и не уткнуться?

      Отредактировано: GordonFreeman~11:49 13.04.17
      #902143
  • alex4spb alex4spb
    12.04.1713:49:46

    книга — источник знаний.

    а это скорее похоже на критикуемый всеми ЕГЭ.

    #901868
    • Нет аватара Инженер2015
      12.04.1714:44:51

      на критикуемый всеми ЕГЭ

      Лично я ЕГЭ не критикую, даже наоборот поддерживаю

      #901896
      • alex4spb alex4spb
        12.04.1714:54:22

        Лично я ЕГЭ не критикую, даже наоборот поддерживаю
        вряд ли в этом кто-то сомневался

        #901902
  • Нет аватара denik1989
    12.04.1715:28:38

    хорошее приложение. я бы сам даже скачал, хотя давно не школьник.

    не у всех есть время на книги по истории. да и устаешь от них быстро.

    а так можно восполнить пробелы или то что забыл.

    поддерживанию данное начинание.

    #901919
    • Нет аватара Maggey
      12.04.1715:50:03

      Почему ты смотря в мобильник не устаешь, а смотря в книгу устаешь? Люди раньше ходили с книжками вместо мобильников и читали в автобусах и везде где было свободное время. Вспомните сцену из фильма «Операция Ы» где Шурик с Лидой ходили читали везде.

      Отредактировано: Maggey~15:50 12.04.17
      #901938
      • Нет аватара denik1989
        12.04.1716:24:15

        Потому что книга тяжелая и занимает место.

        если ехать долго в метро, когда все друг к другу очень плотно, есть только 1 вариант это мобильник, который можно быстро убрать и достать.

        можно с мобильника и книгу по истории читать, но не все книги по истории интересны. нужен хороший автор. иначе изучение может закончиться на половине «истории».

        еще раз скажу, что приложение помогает поддерживать в памяти определенные факты. но целиком картину не показывает. это разные вещи и разные цели.

        я, например, постоянно в мобильном читаю книги и выжимки по экономике. но хороших тестовых заданий не найти. чтобы закрепить знания.

        тоже самое и с историей. хотя там чуть получше с приложениями.

        я не понял чем так плох мобильник? там также можно читать любую книгу.

        #901945
        • Нет аватара GordonFreeman
          13.04.1711:51:18

          там также можно читать любую книгу

          Полностью с вами согласен!

          #902147
  • Arthur Avhadeev Arthur Avhadeev
    12.04.1718:30:01

    Полностью за данную инициативу,за мобильными устройствами будущее.Нынешнее поколение все больше и больше погружено в телефоны и мобильные устройства.Нужно активно развивать программное обеспечение и софт для школьников, да и в целом для бизнеса и т. д.

    Отредактировано: Arthur Avhadeev~18:31 12.04.17
    #901981
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    12.04.1718:55:13

    Если на смартфоне установлен Acrobat, Aldiko или ThinkFreeOffice, или похожая распознавалка форматов электронных книг можно самому делать, загружать и читать интерактивные E-book на своем гаджете.

    #901991
  • Нет аватара alm1976
    13.04.1714:09:57

    Самое важное — какая именно интерпретация исторических фактов изложена в данном приложении. Может от таких «знаний» один вред для формирования русского самосознания пользователей.

    Цели четко не обозначены.

    Отвлечение от игр и иного интересующего молодых контента, черпаемого в интернете возможно только при условии предоставления доступной пониманию учащихся аполитизированной информации по конкретным, например, историческим событиям, деятелям (к примеру Сталин) или социальным явлениям.

    #902181
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,