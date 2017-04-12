Как школьникам привить любовь к знаниям с помощью мобильных технологий

Когда я был маленький, родители говорили мне «Не сиди долго у телевизора». Теперь я вырос, и у моих сверстников появились сыновья и дочки. Новое поколение не смотрит телевизор, но зато активно зависает в телефонах. Спросите у любого школьника, каким инструментом он пользуется чаще всего, и 99 из 100 ответят «смартфон».

Изменить это вряд ли возможно, а вот использовать на пользу вполне реально. Так, например, с помощью мобильников можно прививать подрастающему поколению любовь к знаниям.

Приложение «Знающий» разработано как раз для таких целей. Это настоящая библиотека проверенных научных фактов и знаний, упакованых в понятный для молодого поколения формат — красивые и удобные карточки.

Вся информация в приложении структрурована на разделы-темы. Например в разделе «Правители России» есть все основные факты о 36 правителях нашего государства, от Рюрика до Владимира Путина. Проходя карточку за карточкой, пользователь узнает все больше информации, а в конце проходит финальный тест для закрепления новых знаний.

Разработкой приложения занимается житель Москвы Кирилл Поляков. В свободное от основной работы время по вечерам он, вместе со своими бабушкой и дедушкой, собирает информацию и научные факты. Бабушка и дедушка всю жизнь проработали преподавателями в ВУЗах, поэтому качество информации в приложении на самом высоком уровне. При этом написано все простым и понятным языком.

Бета-версия приложения уже есть в Appstore. Первые пользователи, среди которых много студентов и учеников, уже оценили удобство и полезность приложения.

Чтобы завершить разработку приложения и выпустить версию для Android, Кирилл запустил кампанию на Boomstarter. Любой желающий может поддержать проект и первым получить доступ к премиум-версии приложения не только для себя, но и для учеников российских школ. Узнать подробности и поддержать проект можно здесь .