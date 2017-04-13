В Вологде запущена новая линия по выпуску полиэтиленовых труб

В Вологде введена в эксплуатацию новая линия по выпуску полиэтиленовых труб. Это новое направление деятельности, которое вызвано необходимостью строительства газо- и водопроводов. Запуск пятой по счету экструзионной линии позволит производить 20 тыс. тонн полиэтиленовых труб в год.

За последние годы число малых и средних предприятий в области выросло на 60%. Уровень господдержки увеличился с 400 млн руб. в 2011 г. до 1 100 млн руб. в 2016 г. В этом году работа будет продолжена вместе с содействием выстраиванию малых предприятий как элемента поставщиков крупного бизнеса.

Оборудование для производства труб было куплено в Австрии. Это полностью автоматизированные агрегаты стоимостью 50 млн руб. Оборудование универсальное, и может выпускать трубы разной длины и диаметра. Новую линию уже смогли оценить представители властей города и области, которых пригласили на открытие.

Оборудование менее энергозатратное, с высокой производительностью до 500 кг труб в час. Ее ввод повысит производительность на 30%. Сейчас в стране всего 3 линии по производству труб такого высокого уровня.

«Иммид» уже обеспечивает трубами весь Северо-Запад страны и Крым и начинает выходить на внешний рынок.

Справка. «Иммид» выпускает продукции на 1 млрд руб. в год. На нем работают около 100 человек. Правительством Вологодской области оказывается поддержка в получении сертификатов на продукцию для поставок на экспорт. Обновляя производственные формы, завод имеет возможность выпускать более современную качественную продукцию, которая востребована на мировом рынке.