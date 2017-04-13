В подмосковной ОЭЗ «Дубна» начато строительство нового научно-производственного комплекса

11 апреля резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» заложила первый камень в основание предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. Общая площадь трех корпусов будущего научно-производственного комплекса составит 17 000 кв. метров. При выходе предприятия на полную мощность выпускаемая компанией инновационная продукция займет до 30% доли отечественного рынка вакуумных пробирок для взятия венозной крови.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта — более 1 млрд рублей. На новом производстве планируется создать 152 рабочих места. В компании «Гранат Био Тех» заверили, что запустят предприятие на полгода раньше намеченного срока. А это означает, что уже к концу 2018 года начнется выпуск одноразовой медицинской продукции для отечественных клинико-диагностических лабораторий. Медицинские изделия будут дешевле импортных аналогов.

По данным министерства инвестиций и инноваций Московской области, в текущем году 17 новых компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна"начинают строительство собственных предприятий, еще 7 инвесторов продолжат строительство и намерены сдать объекты в эксплуатацию.