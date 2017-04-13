В апреле 2017 года Машиностроительный завод «ФоксТанк» произвел отгрузку 4-х осных полуприцепов-цистерн для перевозки индустриального (технического) масла.

Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла

Полуприцепы-цистерны модели 877721 изготовлены по специальному заказу одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов России.

Краткие характеристики полуприцепов-цистерн:

Модель 877721 полуприцеп-цистерна;

Вместимость цистерны — 31,5 м3;

Материал цистерны — низколегированная сталь марки 09Г2С;

Количество отсеков — 1;

Осевые агрегаты — BPW (Германия);

Количество осей — 4;

Подъемные оси — первая и четвертая;

Тормозные механизмы — барабанного типа;

Тормозная система — Haldex (тип — 4S/2M);

Электрика — ERMAX (24 V, ADR);

Покраска — двухкомпонентная полиуретановая краска с подготовкой поверхности в дробеструйной камере, грунтовкой поверхности и финальным покрытием полиуретановым лаком.

Полуприцепы-цистерны модели 877721 эксплуатируются с седельными тягачами с колесной формулой 4*2, 6*2 или 6*4.