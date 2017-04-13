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Производство

Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла

В апреле 2017 года Машиностроительный завод «ФоксТанк» произвел отгрузку 4-х осных полуприцепов-цистерн для перевозки индустриального (технического) масла.

  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла

Полуприцепы-цистерны модели 877721 изготовлены по специальному заказу одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов России.

Краткие характеристики полуприцепов-цистерн:

  • Модель 877721 полуприцеп-цистерна;
  • Вместимость цистерны — 31,5 м3;
  • Материал цистерны — низколегированная сталь марки 09Г2С;
  • Количество отсеков — 1;
  • Осевые агрегаты — BPW (Германия);
  • Количество осей — 4;
  • Подъемные оси — первая и четвертая;
  • Тормозные механизмы — барабанного типа;
  • Тормозная система — Haldex (тип — 4S/2M);
  • Электрика — ERMAX (24 V, ADR);
  • Покраска — двухкомпонентная полиуретановая краска с подготовкой поверхности в дробеструйной камере, грунтовкой поверхности и финальным покрытием полиуретановым лаком.

Полуприцепы-цистерны модели 877721 эксплуатируются с седельными тягачами с колесной формулой 4*2, 6*2 или 6*4.

  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
  • Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла

http://www.foxtank.ru/news/570-otgruzka-4-kh-osnykh-polupritsepov-tsistern-dlya-transportirovaniya-industrialnogo-masla

фокстанк, автоцистерны
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