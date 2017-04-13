Отгрузка 4-х осных полуприцепов-цистерн для транспортирования индустриального масла
В апреле 2017 года Машиностроительный завод «ФоксТанк» произвел отгрузку 4-х осных полуприцепов-цистерн для перевозки индустриального (технического) масла.
Полуприцепы-цистерны модели 877721 изготовлены по специальному заказу одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов России.
Краткие характеристики полуприцепов-цистерн:
- Модель 877721 полуприцеп-цистерна;
- Вместимость цистерны — 31,5 м3;
- Материал цистерны — низколегированная сталь марки 09Г2С;
- Количество отсеков — 1;
- Осевые агрегаты — BPW (Германия);
- Количество осей — 4;
- Подъемные оси — первая и четвертая;
- Тормозные механизмы — барабанного типа;
- Тормозная система — Haldex (тип — 4S/2M);
- Электрика — ERMAX (24 V, ADR);
- Покраска — двухкомпонентная полиуретановая краска с подготовкой поверхности в дробеструйной камере, грунтовкой поверхности и финальным покрытием полиуретановым лаком.
Полуприцепы-цистерны модели 877721 эксплуатируются с седельными тягачами с колесной формулой 4*2, 6*2 или 6*4.