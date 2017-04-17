На «Сибгазаппарате» запустили три линии производтства

На трубном заводе «Сибгазаппарат» в Тюмени состоялся запуск трех линий по производству двухслойных гофрированных труб Корбис Про диаметрами от 110 до 1000 мм. Суммарная производственная мощность линий — более 9 тыс. тонн в год. Линии были смонтированы в предельно короткие сроки: с начала их монтажа до ввода в эксплуатацию прошло всего пять недель. Инвестиции в установку и запуск линий составили около 200 млн рублей. «Сибгазаппарат», входящий в Группу «Полипластик», является крупным, значимым для региона инвестиционным проектом: Ежегодные налоговые отчисления в бюджет области — около 30 млн рублей. В свою очередь, Генеральный директор ООО «Трубный завод «Сибгазаппарат» Олег Кухаревич подчеркнул, что трубы изготавливаются из современных марок полипропилена российского и импортного производства. «Материал отличает высокая износостойкость, стойкость к высокотемпературным сбросам и хорошая кольцевая жесткость. Трубу можно закладывать на глубину до 15 метров, она удобна в монтаже. Сейчас мы отгружаем продукцию в Омскую область, Новосибирск и Казахстан», — отметил он. Продукция завода активно используется на знаковых объектах региона, в том числе при строительстве комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске. Численность сотрудников 188 человек, дополнительно планируется создать 34 новых рабочих места.