Началась серийная сборка тягачей КамАЗ-5490 Neo

На автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) началась сборка первой серийной партии автомобилей КАМАЗ-5490 NEO.

На рынке магистральный тягач КАМАЗ-5490 NEO вызывает большой интерес — первые заказы на грузовик уже поступили. Ожидается, что всего в апреле будет собрано 135 машин этой модели. Спрос на новинку обоснован, поскольку модернизированная версия флагманского КАМАЗ-5490 учитывает все пожелания потребителей, эксплуатирующих камазовские тягачи нового поколения. По словам главного конструктора по перспективным автомобилям Евгения Макарова, основной упор сделан на увеличении ёмкости топливных баков. «Мы разработали четыре комплектации NEO: две — с автоматическими коробками передач производства ZF, две — с механическими, изготовитель „ЦФ КАМА“, — рассказал Макаров. — Автомобиль получился с удлинённой на 200 мм базой (это расстояние от передней оси до заднего моста), что позволяет увеличить ёмкость топливного бака с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая ёмкость может достигать 1100 литров».

Также Евгений Макаров отметил, что потребовалось изменить компоновку и ряд характеристик. Чем больше база, тем больше возможности перераспределения нагрузки на оси. «Увеличив её, мы смогли это сделать, дозагрузив переднюю ось и минимизировав риски перегруза по заднему мосту, который, как правило, несёт предельные нагрузки. Это очень актуально на наших дорогах общего пользования, поскольку для клиента перегруз „превращается“ в штрафы», — подчеркнул он. Кроме того, желание максимально увеличить ёмкость топливных баков подвигло конструкторов к разработке ещё двух комплектаций с задним расположением ящика аккумуляторной батареи (обычно он находится на левом или, как на новых моделях, на правом борту). Освобождается один из бортов — пространство можно использовать под ёмкость с топливом.

Проанализировав не только «поведение» нового тягача в работе, но и особенности его сервиса, специалисты конструкционно изменили ряд узлов. «Применена несколько иная рессорная подвеска: теперь, за счёт резиново-металлических шарниров, она не требует периодического обслуживания. Для клиента это удешевление в эксплуатации», — пояснил Макаров.