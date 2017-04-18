ЭРА начала выпуск электротехники собственного дизайна, созданной на российских заводских площадках

Первой в рамках нового проекта выпущена полная линейка удлинителей серии UX. Дизайн изделий разработан инженерами центра ЭРА STYLE, производство запущено в подмосковном посёлке Шаховская. Все изделия создаются в строгом соответствии с ГОСТом.

Изготавливаются модели с заземлением и без заземления; с кнопкой отключения от сети и без; на 2,3 и 4 гнезда. Корпуса всех удлинителей ЭРА из безопасного ABS-пластика с негорючими вставками. Провод — из чистой меди без примесей. Длина шнура — от 1,5 до 10 метров. В рамках серии выпускаются удлинители, рассчитанные на мощность 6А (1300 Вт) и 10А (2200 Вт).

Концепция изделий создавалась отечественными специалистами в области промышленного дизайна. Это новый взгляд на традиции. Ничего революционного — однако удлинители обещают стать более удобными в повседневном использовании.

Вдохновлённая так называемыми bio-тенденциями, команда ЭРА Style создала продукцию максимально естественных форм — никаких острых углов, корпус удлинителя напоминает камень-гальку, обтёсанную волнами. Его приятно держать в руках, он компактен и эстетически привлекателен. Гибкий мягкий шнур заканчивается брендированной вилкой. Логотип ЭРА располагается и на боковой стороне корпуса удлинителя.

Модели с кнопкой отличаются дополнительными дизайнерскими «фишками»: выключатель расположен таким образом, что его невозможно нажать случайно — кнопка аккуратно «утоплена» в корпус и доступна, только если пользователь действительно решил включить или выключить прибор. Наступить на изделие и нечаянно запустить/прекратить его работу — невозможно.

В ближайшее время ЭРА начнёт выпускать в России и другие линии электротехнической и светотехнической продукции.