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Производство

ЭРА начала выпуск электротехники собственного дизайна, созданной на российских заводских площадках

Первой в рамках нового проекта выпущена полная линейка удлинителей серии UX. Дизайн изделий разработан инженерами центра ЭРА STYLE, производство запущено в подмосковном посёлке Шаховская. Все изделия создаются в строгом соответствии с ГОСТом.

Изготавливаются модели с заземлением и без заземления; с кнопкой отключения от сети и без; на 2,3 и 4 гнезда. Корпуса всех удлинителей ЭРА из безопасного ABS-пластика с негорючими вставками. Провод — из чистой меди без примесей. Длина шнура — от 1,5 до 10 метров. В рамках серии выпускаются удлинители, рассчитанные на мощность 6А (1300 Вт) и 10А (2200 Вт).

Концепция изделий создавалась отечественными специалистами в области промышленного дизайна. Это новый взгляд на традиции. Ничего революционного — однако удлинители обещают стать более удобными в повседневном использовании.

Вдохновлённая так называемыми bio-тенденциями, команда ЭРА Style создала продукцию максимально естественных форм — никаких острых углов, корпус удлинителя напоминает камень-гальку, обтёсанную волнами. Его приятно держать в руках, он компактен и эстетически привлекателен. Гибкий мягкий шнур заканчивается брендированной вилкой. Логотип ЭРА располагается и на боковой стороне корпуса удлинителя.

Модели с кнопкой отличаются дополнительными дизайнерскими «фишками»: выключатель расположен таким образом, что его невозможно нажать случайно — кнопка аккуратно «утоплена» в корпус и доступна, только если пользователь действительно решил включить или выключить прибор. Наступить на изделие и нечаянно запустить/прекратить его работу — невозможно.

В ближайшее время ЭРА начнёт выпускать в России и другие линии электротехнической и светотехнической продукции.

http://www.eraworld.ru/ru/news/1313410/

электротехника, ЭРА, удлинители, Шаховская
  • Muha Vla Muha Vla
    18.04.1714:19:49

    Гибкий мягкий шнур заканчивается брендированной розеткой вилкой.

    #903386
  • александр столярчук александр столярчук
    18.04.1715:15:55

    Всё это хорошо конечно, но мне кажется что новость не значительная чтобы ей уделять здесь внимание. Извините если не прав.

    #903413
    • Барс Барс
      18.04.1716:01:26

      Как раз такая мелочевка в обиходи и нужна.

      Про БТР хорошая новость, но как-то на работу на нем не удобно ездить.   

      Отредактировано: Барс~16:01 18.04.17
      #903425
    • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
      18.04.1716:26:45

      А я недавно искал удлинитель. Во всех магазинах только китайский товар. Пришлось покупать,что было. А так бы обязательно купил Эра. Мелочь, а приятно.   

      #903437
    • Владимир Шмойлов
      18.04.1716:30:02

      хоть что-то для людей, не танк конечно

      #903442
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      18.04.1717:04:53

      Вот самое смешное что даже такие простейшие устройства мы покупаем в Китае. Что уж говорить о более сложном. То что начали переносить такие производства в Россию это мега новость. Та же Эра много чего производит, но всё в Китае. И эта новость надеюсь только начала переноса всех производств в Россию.

      #903455
  • Нет аватара Seriomilander
    18.04.1716:52:15

    А я пришел в Ашан за самым дешевым удлинителем, а ушел с тем, что на картинки (без кнопки), переплатил немного, зато жена довольна. А знаете за что переплатил? Вы будете смеяться… за дизайн, за дизайн как оказалось российский! Да это не люксовый вариант, не Легран, зато эта вещь не безлика! За свои деньги она работает и радует не только глаз, но и руки (тактильные ощущения очень приятные). Я думаю приходит время, когда отечественное покупать не стыдно, а выгодно, надежно, удобно и красиво!

    #903452
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      18.04.1717:10:17

      Вы будете смеяться, но во многих китайских удлинителях провода из железа. Даже не омеднённого. Я когда впервые увидел это (попробовал перепаять) чуть со стула не упал. Надо ли говорить о том что медь существенно дороже железа? Так что «переплатили» вы не только за дизайн. Кстати и качество пластика зачастую в китайских изделиях оставляет желать лучшего. Естественно что о соответствии каким либо стандартам говорить не приходится. И за это вы тоже заплатили (не переплатили прошу заметить).

      #903456
  • NaSa NaSa
    18.04.1716:58:41

    Товарищи производители, ну да вижу что неглубокие корзины, что вроди как удобно и надеюсь безопасно когда вытаскиваешь вилку.

    Но почему бы не встроить в это устройство банальные USB зарядки. Было бы очень удобно. Врятли такое усложнение конструкции повлечет большие расходы на производство. Но спрос точно будет больше.

    #903453
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