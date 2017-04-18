Под Магнитогорском достроена единственная на Урале гоночная трасса

Под Магнитогорском (Челябинская область) достроена единственная на Урале гоночная трасса — ее открытие состоится 6 мая.

Гоночная дорога Т-моторс Ring имеет длину 3 100 метров, перепад высоты составляет 19 метров.

«Строительство трассы велось несколько лет, проект уникален тем, что вписан в окружающую инфраструктуру. Внутри дороги находится действующая картинговая трасса, а сам трек углублен относительно уровня земли, въезд на кольцо осуществляется через мост», — сообщил директор трассы Константин Пономаренко.

По его словам, трасса оборудована согласно требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) и Российской автомобильной федерации (РАФ) специальными отбойниками, поребриками для ограничения движения, бетонным заграждением с сеткой на старт-финишной прямой.

«Конфигурация поворотов сделана с оглядкой на Нюрбургринг*: скоростные повороты с небольшими торможениями и подъемами дороги. Все факторы позволяют выводить на трассу абсолютно стандартный автомобиль без доработок», — уточнил Пономаренко.



Вид в обратную сторону от поворота №7 на скоростные повороты 6-5-4. Фоткал, когда еще трава была не скошена

Ближайшее соревнование Т-моторс Time Attack Championship состоится 14 мая — автолюбители будут соревноваться на лучшее время круга.



Старт-финишная прямая обзаведется стартовым светофором в 2017 году

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