«Омский каучук» первым в России начал выпуск карбоксилатного латекса

Продукт может применяться в легкой промышленности — для пропитки ковровых изделий, или в нефтедобыче — для приготовления растворов для цементирования скважин.

ПАО «Омский каучук» , входит в ГК «Титан», выпустило новую марку товарного синтетического карбоксилатного латекса. В ближайшее время опытно-промышленная партия объемом 4 тонны пойдёт потребителям для тестирования.

«Новая — 4 по счету — марка получена путем совместной полимеризации трех мономеров: бутадиена, стирола и метакриловой кислоты. Марка отличается стабильностью и повышенной адгезией (клейкостью). Может применяться в легкой промышленности — для пропитки ковровых изделий, а также в нефтяной промышленности — для приготовления цементно-латексных растворов для цементирования (тампонажа) скважин», — рассказали на заводе.

В компании отметили, что в настоящее время товарные синтетические латексы в России не выпускаются, а поставляются из Западной Европы. С целью импортозамещения производство товарных латексов было возрождено на заводе в 2016 году. За год «Омский каучук» освоил выпуск 3 марок: двух бутадиен-стирольных, применяющихся при производстве водоэмульсионных красок, различных мастик, в бумажной промышленности для целей мелования, и одной карбоксилатной, применяющейся в качестве связующего в лакокрасочной промышленности и в производстве товаров бытовой химии.

В 2016 году омский синтетический бутадиен-стирольный латекс марки СКС 65 ГП стал дипломантом федерального конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».