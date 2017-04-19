КТЗ изготовил турбоагрегат для использования в экстремальных природных условиях

На Калужском турбинном заводе, входящем в состав «Силовых машин», изготовили, испытали и отгрузили один из двух турбоагрегатов, предназначенных для работы в составе угольной электростанции золото-серебряного месторождения «Гросс», находящегося в Южной Якутии.

Договор на поставку оборудования был заключен 30 декабря 2016 года с компанией «Нерюнгри-Металлик», занимающейся разработкой месторождения.

— Особенность машин состоит в том, что их система охлаждения будет работать в экстремальных погодных условиях при температуре от -60 до +40 градусов, — поясняет Алексей Рябинин, генеральный директор КТЗ. — Чтобы избежать замерзания, вместо воды в качестве охлаждающей жидкости применяется пропиленгликоль.

Ревизия и упаковка первого изделия была завершена на прошлой неделе. Груз отправлен по железной дороге. На станцию Икабья платформу с 40-тонным турбогенератором планируется доставить 2 мая, а 40-футовый контейнер с комплектующим оборудованием — 13 мая.

Из Забайкальского края до Якутии оборудование будет перемещаться по автомобильной дороге. Второй турбогенератор для месторождения «Гросс» сейчас находится в производстве.