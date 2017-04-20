В Дагестане заложено более 420 га интенсивных садов

Нынешней весной в республике заложено более 420 га интенсивных садов, что на 20 га больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в Магарамкентском районе уже посажено 250 га пальметтных садов, в Кизилюртовском — 75 га, в Сулейман-Стальском — 33,5 га, в Кайтагском — 23 га, в Хасавюртовском — 17 га, в Табасаранском — 10 га, в Карабудахкентском — 9 га, в Бабаюртовском — 5 га.

В программе развития интенсивного садоводства участвует 26 муниципалитетов Дагестана. Пальметтный сад, в отличие от обычного, вступает в период промышленного плодоношения на год-два раньше. К тому же, урожай его в первые годы в 1,5-2 раза выше.

В 2017 году в Дагестане планируется закладка около 1100 га новых садов. Из них 648 га уже заложено на сегодняшний день.

Так, в Магарамкентском райне посажено 270 га, в Кизилюртовском — 112 га, в Ахтынском — 50 га, в Сулейман-Стальском — 33,5 га, в Кайтагском — 23 га, в Хасавюртовском — 20 га, в Гергебильском и Карабудахкентском — по 18 га, в Буйнакском и Табасаранском — по 15 га, в Дербентском — 10 га.