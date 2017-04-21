Отечественные компенсированные капельницы.



Компенсированные капельницы Dr Drop

В 2014 году, компания «Цикл » (г. Ковров Владимирская область) начала разработку отечественных компенсированных капельниц с антидренажным эффектом Dr Drop, которые используются в сельском хозяйстве, для снижения трудозатрат и повышении урожайности.

В начале 2016 года на рынок был выпущен набор для дачников «Капельный полив ЖУК от водопровода», где используются компенсированные капельницы.

В течении всего 2016 года проводились тестовые испытания на базе комбината «Тепличный» г. Владимира. Также образцы продукции проходят «полевые» испытания на комбинатах Московского, Нижегородского, Ярославского и Костромского регионов. Во время испытаний отрицательных результатов и отклонений от стандартов, применяемых к этой продукции не выявлено.

В конце 2016 года, в связи с увеличением спроса на продукцию, было принято решение о создании нового предприятия. Которое будет заниматься только капельным поливом.

Март 2017 года, запущено производство в пгт. Ставрово Владимирской области. Если раньше микротрубки, стрелки, слепые и магистральные шланги уже выпускались в нашей стране другими заводами, то компенсированные капельницы ввозились в основном из Израиля и Италии. Ввод в строй нового предприятия, позволит полностью закрыть вопрос по импортозамещению и обеспечить Российских сельхозпроизводителей отечественными компенсированными капельницами на 2 и 4 л/ч.

Сайт завода http://grenplant.ru/