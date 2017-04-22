«Иволга» вышла на линию

Данный электропоезд разрабатывался специально для внутригородских перевозок.Делали его на Тверском Вагоностроительном Заводе. Изначально эти поезда строили специально для МЦК(Московского Центрального Кольца), но в процессе изготовления постоянно вносились коррективы, так как состав приходилось разрабатывать по сути «с нуля».

Но руководство ТВЗ просто так сдаваться не собиралось. Данный завод входит в ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, и у него имеется серьезное лобби в правительстве. В итоге «Иволга» таки прошла испытания и была выкуплена ЦППК. Первоначально планировалось перекомпановать салон и выпустить эту электричку на скоростные междугородние маршруты(по сути сделать то же самое, что делали с «Ласточками» на МЦК только наоборот: добавить кресел, убрать лишние поручни). Но потом ЦППК нашло таки внутригородскую железнодорожную линию, где «Иволгу» можно было пристроить.

Этой линией оказалась недавно построенная железнодорожная ветка в Новопеределкино. Электрички с Киевского вокзала ходят туда каждый час.