Добавить статью
Транспорт и логистика

«Иволга» вышла на линию

Данный электропоезд разрабатывался специально для внутригородских перевозок.Делали его на Тверском Вагоностроительном Заводе. Изначально эти поезда строили специально для МЦК(Московского Центрального Кольца), но в процессе изготовления постоянно вносились коррективы, так как состав приходилось разрабатывать по сути «с нуля».

Но руководство ТВЗ просто так сдаваться не собиралось. Данный завод входит в ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта, и у него имеется серьезное лобби в правительстве. В итоге «Иволга» таки прошла испытания и была выкуплена ЦППК. Первоначально планировалось перекомпановать салон и выпустить эту электричку на скоростные междугородние маршруты(по сути сделать то же самое, что делали с «Ласточками» на МЦК только наоборот: добавить кресел, убрать лишние поручни). Но потом ЦППК нашло таки внутригородскую железнодорожную линию, где «Иволгу» можно было пристроить.

Этой линией оказалась недавно построенная железнодорожная ветка в Новопеределкино. Электрички с Киевского вокзала ходят туда каждый час.

http://www.metromost.com/?p=6352

транспорт, электропоезд, "Иволга", Трансмашхолдинг, ТВЗ, Москва
  • Андрей К Андрей К
    22.04.1714:37:21

    Но потом ЦППК нашло таки внутригородскую железнодорожную линию, где «Иволгу» можно было пристроить.

    Грустно.

    #904772
  • Нет аватара Karbofos
    22.04.1714:50:33

    Со вкусами не спорят. Но внешний дизайн у нее неудачный. Мое мнение такое.

    #904784
    • barrrssss barrrssss
      22.04.1715:08:23

      А ведь на испытаниях очень даже красивая была… Так изуродовать надо было постараться!

      #904792
  • Нет аватара Orchard
    22.04.1714:55:04

    Электрички с Киевского вокзала ходят туда каждый час.

    Видел его. Внутри много свободного пространства и вообще внутри приятное впечатление создает. Но он конечно не для дальнего следования.

    #904787
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,