Неиспользуемые земли возвращают в сельхозоборот для импортозамещения в Волгограде

Всего в России порядка 390 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Но около 20% из них не используется по назначению. В 2016 году принят закон, по которому такие площади возвращаются в сельхозоборот в целях продбезопасности страны. В Волгоградской области за это время снова начали обрабатывать порядка 100 тысяч гектаров.

Всего в регионе 5,8 миллиона гектар пахотных земель, из которых более миллиона (в основном в Заволжье) не обрабатывается. По словам заместителя начальника отдела земельного надзора регионального УФС Россельхознадзора Алексея Шарапова, если площади не обрабатываются в течение трех лет, их плодородность снижается, фитосанитарная обстановка в регионе ухудшается. Возвращение земель, кроме экологических и продовольственных проблем, позволяет решить также проблему кадров: открывать новые фермерские хозяйства и создавать рабочие места. Выявленные земли после штрафов владельца выставляются на торги.

Отмечается, что закон не касается садовых, огородных и дачных участков, а также личных подсобных хозяйств, земель под гаражное строительство и территорий, принадлежащих банкротам или на которых располагается недвижимость в ипотеке. За 2016 год в сельхозоборот вернули 100 тысяч гектаров, еще более 200 тысяч гектаров уже обследовали. В муниципалитетах эту работу выполняют специально созданная система — агропортал, где фиксируется вся информация по обработке сельскохозяйственных земель.