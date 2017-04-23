Новости строительства многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР)

1. Проектная документация на строительство многоцелевого научно-исследовательского реактора четвёртого поколения на быстрых нейтронах (МБИР), разработанная АО «ГСПИ» (входит в научный дивизион Росатома), прошла согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза».

К сооружению самого мощного в мире исследовательского реактора на быстрых нейтронах Росатом приступил в 2015 году. 11 сентября 2015 года на площадке АО «ГНЦ НИИАР» в Димитровграде был залит первый бетон в основание реакторного блока МБИР.

Специалисты ГСПИ подключились к проекту в 2016 году, когда в результате завершения большей части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ возникла необходимость корректировки ранее утверждённой проектной документации.

Успешно завершить один из ключевых этапов проектирования в срок позволил ряд внутренних мероприятий, проведённых в АО «ГСПИ».

В частности, в институте было создано единое информационное пространство, объединившее подразделения предприятия, расположенные в разных регионах страны.

Это позволило подключить к проекту большее количество специалистов и за счёт разницы в часовых поясах организовать работу над проектом по 14-15 часов в сутки.

Использование технологии наземного лазерного сканирования дало возможность оперативно получить трёхмерные данные о возведённых строительных конструкциях и текущей ситуации на площадке строительства.

Кроме того, появилась возможность одновременно с корректировкой проекта приступить к разработке рабочей документации и тем самым не останавливать строительство.

Высокий класс специалистов-проектировщиков АО «ГСПИ» и качество принятых технических решений обусловили экономию строительных материалов по отношению к первоначально утверждённому проекту и способствовали сохранению плановых сроков строительства.

2 В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) начались операции по изготовлению корпуса многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), строящегося в Димитровграде (Россия) на площадке АО «ГНЦ НИИАР».

На производственной площадке Атоммаш идет механическая обработка первой большой заготовки МБИР — перехода конического нижней части корпуса реактора. Параллельно с карусельной операцией специалисты приступили к сварке первого шва обечайки верхней части изделия. Вес готового корпуса реактора составит 83 тонны, длина превысит 12 метров, диаметр — 4 метра.

Всего на базе Волгодонского филиала будет изготовлено 14 изделий для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн. В том числе корпусные элементы и опорные конструкции.

«Реактор МБИР станет демонстрацией технологического уровня нашего предприятия, — отметил директор по производству Волгодонского филиала Виталий Шишов. — Изделие выстраивается по принципиально новому проекту, что ставит перед нами как перед изготовителем серьезные задачи: как в отношении качества оборудования, так и в части организации производственных операций. Уже на стадии подготовки производства специалисты Атоммаша выявили возможные технологические сложности и продумали их решение. Как, например, необходимость обеспечения минимального зазора между днищами корпуса реактора и защитного кожуха».

Компания «АЭМ-технологии» является поставщиком основного оборудования реакторной установки МБИР. Часть изделий находится в производстве филиала «Петрозаводскмаш».