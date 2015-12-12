В Татарстане заложили малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град», уже десятый в серии, заложили в понедельник в ходе торжественной церемонии на Зеленодольском заводе имени Горького, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщается на сайте предприятия, малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.
В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главкома по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.
Серия:
Зав. № 631 — заложен
Зав. № 632 — заложен
Зав. № 633 — заложен
Зав. № 634 — заложен
Зав. № 635 — заложен
Зав. № 636 — заложен
Зав. № 637 — заложен
Зав. № 638 — заложен
Зав. № 639 — заложен
Зав. № ??? — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
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- Максим Алпеев
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24.04.1713:00:45 Эта информация была опубликована 22.08.2016, но на спутниковом снимке
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