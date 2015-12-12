В Татарстане заложили малый ракетный корабль «Град» проекта 21631

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Град», уже десятый в серии, заложили в понедельник в ходе торжественной церемонии на Зеленодольском заводе имени Горького, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщается на сайте предприятия, малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для ВМФ России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства.

В настоящее время пять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» — уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главкома по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

Серия:

Зав. № 631 — заложен 27.08.10 — спущен 09.03.13 — передан 27.07.14 «Град Свияжск»

Зав. № 632 — заложен 22.07.11 — спущен 10.04.13 — передан 27.07.14 «Углич»

Зав. № 633 — заложен 27.08.11 — спущен 21.05.14 — передан 15.11.14 «Великий Устюг»

Зав. № 634 — заложен 29.08.12 — спущен ??.2015 — передан 12.12.15 «Зелёный Дол»

Зав. № 635 — заложен 25.01.13 — спущен ??.2015 — передан — 12.12.15 «Серпухов»

Зав. № 636 — заложен 29.08.13 — «Вышний Волочёк»

Зав. № 637 — заложен 29.05.14 — «Орехово-Зуево»

Зав. № 638 — заложен 29.08.14 — «Ингушетия»

Зав. № 639 — заложен 10.04.15 — «Грайворон»

Зав. № ??? — заложен 24.04.17 — «Град»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек