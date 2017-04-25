На четвертом энергоблоке Ростовской АЭС начата перегрузка имитаторов тепловыделяющих сборок

На строящемся энергоблоке № 4 Ростовской АЭС в рамках подготовки к холодно-горячей обкатке реакторной установки начата перегрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) из транспортировочных чехлов в бассейн выдержки реакторного отделения.

ИТВС не имеют в себе топлива, но полностью повторяют конструкцию тепловыделяющих сборок (ТВС) с ядерным топливом, их используют вместо штатных ТВС в период пуско-наладочных работ, сообщает пресс-служба Ростовской атомной станции.

По словам оператора машины перегрузки топлива ЦЦР РоАЭС Руслана Сабаева, всего в бассейн будет перегружено 163 ИТВС, а затем при сборке реакторной установки их установят в реактор для проведения пуско-наладочных работ.

«В ходе перегрузки ИТВС в бассейн выдержки отрабатываются и транспортно-технологические операции с перегрузочной машиной. Машина перегрузки отечественного производства, способная в автоматическом режиме загрузить в реактор как имитаторы, так и тепловыделяющие сборки с топливом с миллиметровой точностью», — отметил Р. Сабаев.

Загрузка ИТВС в реактор намечена на май. ИТВС предназначены для моделирования геометрии активной зоны реактора, подтверждения гидравлических характеристик реакторной установки при циркуляционной промывке и холодной и горячей обкатке реактора, которая позволит специалистам снять различные характеристики работы оборудования: тепловыделение, теплопотери, расходы теплоносителя и т. д. , доказывающие безопасность реактора и соответствие его работы требованиям проекта.

На данном этапе в реакторной установке достигаются параметры, аналогичные рабочему режиму, и проверяется качество монтажа реактора.

Пуск энергоблока № 4 Ростовской АЭС запланирован на 2017 год.